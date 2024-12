Iguatemi compra participações no Pátio Higienópolis e Pátio Paulista por R$ 2,6 bi

A Iguatemi informou que assinou um memorando para comprar participações nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, na cidade de São Paulo, por R$ 2,59 bilhões.

Caso concretizada, será considerada a maior transação do tipo já realizada no Brasil, reforçando o portfólio do Iguatemi com ativos com rentabilidade por metro quadrado entre as dez maiores do país.

No total, a transação saiu por um cap rate de 7,4%, negociado nas faixas mais baixas praticadas nas últimas operações do setor de shoppings. O indicador considera o a receita operacional dos shoppings pelo preço pago pelo ativo. Quando menor, melhor.

O Iguatemi vai colocar R$ 500 milhões para dobrar sua participação no Pátio Higienópolis para 24% e vai comprar 10% do Pátio Paulista.

O BB Premium Malls, fundo de investimento do Banco do Brasil, terá participação na operação com investimento de R$ 800 milhões. O Iguatemi é consultor do fundo e juntos eles compraram pouco mais de 16% do RioSul, em julho, marcando o retorno do Iguatemi ao Rio de Janeiro.

O restante do montante será investido por fundos da Capitania, do BTG e da XP.

O acordo envolve aquisição de fatia de 60% no condomínio do empreendimento principal do Pátio Paulista e de 44,17% na expansão desse ativo, além de 50,1% no empreendimento principal e na expansão do Pátio Higienópolis.

Com a aquisição, a administração do Pátio Paulista passará ao Iguatemi. Hoje o shopping é administrado pela Ancar Ivanhoe.

Nos termos do memorando, o preço total de R$ 2,59 bilhões deverá ser pago 70% à vista, no fechamento da transação, e o restante em duas parcelas anuais iguais corrigidas pelo CDI.

A negociação segue o foco do Iguatemi de manter sua alavancagem financeira na casa de 2 vezes, observa o time do Goldman Sachs. O banco tem recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 28,00. Hoje, calcula o banco, os papéis do Iguatemi são negociados a um cap rate de 18% (o que, nesse caso, é melhor estar em patamares altos).

A estimativa é de que termos do acordo sejam fechados até 30 de janeiro de 2025.