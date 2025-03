Inflação nos EUA, balanços e taxa de desemprego: o que move o mercado

Nesta sexta-feira, 28, os investidores aguardam a divulgação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) de março, que será divulgado às 8h. Às 9h, sai a Taxa de Desemprego. Já no período da tarde, às 14h30, o Índice de Evolução de Emprego trará mais detalhes sobre o mercado de trabalho.

Nos Estados Unidos, o destaque é o Índice de Preços para Despesas de Consumo Pessoal (PCE), principal métrica de inflação acompanhada pelo Federal Reserve (Fed), que será divulgado às 09h30. Analistas projetam crescimento de 0,3% no índice em fevereiro, com alta acumulada de 2,5% em 12 meses. Às 11h, serão divulgadas as expectativas de inflação da Universidade de Michigan e os dados de Confiança do Consumidor.

A agenda também inclui discursos importantes: Michael Barr, vice-presidente de Supervisão do Fed, fala às 13h15, enquanto Raphael Bostic, membro do Comitê de Mercado Aberto (FOMC), se pronuncia às 16h45.

Na B3, a temporada de balanços segue com a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 de empresas como GOL (GOLL4), Oncoclínicas (ONCO3), BIOMM (BIOM3), Celesc (CLSC4), OSX Brasil (OSXB3), Nutriplant (NUTR3) e Quality Soft (QUSW3).

Mercados internacionais

Os investidores continuam cautelosos diante da nova ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas de 25% sobre veículos importados. Na Ásia, as bolsas encerraram o dia no vermelho. O Nikkei 225, do Japão, caiu 1,8%. Na Coreia do Sul, o Kospi teve queda de 1,89%. Na China, o índice Hang Seng, de Hong Kong, cedeu 0,65%, enquanto o CSI 300, de Xangai, recuou 0,44%.

Na Europa, o dia começou no negativo. O índice Stoxx 600 recuava 0,13% logo após a abertura. O CAC 40, da França, caía 0,4%, enquanto o DAX, da Alemanha, perdia 0,5%. No Reino Unido, o FTSE 100 operava estável, sustentado por dados positivos de vendas no varejo. Em janeiro, o volume vendido subiu 1% na comparação mensal, contrariando as expectativas de queda.

Nos Estados Unidos, os índices futuros estavam estáveis nesta manhã, com investidores à espera da divulgação do PCE. Na véspera, o Dow Jones caiu 0,4%, o S&P 500 recuou 0,3% e o Nasdaq perdeu 0,5%.