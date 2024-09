IGP-10, dados do varejo nos EUA, desoneração da folha de pagamento, Eletrobras: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam em tom de otimismo nesta terça-feira, 17. Às vésperas da decisão sobre os juros nos Estados Unidos, os índices futuros de Nova York sobem, assim como as bolsas da Europa. De olho na reunião do Banco do Japão (BoJ), a bolsa de Tóquio fechou em queda. Em Hong Kong, o mercado fechou em forte alta. As bolsas de Seul, Taiwan e China continental seguem fechadas em dia de feriados.

IGP-10 e vendas no varejo nos EUA

De olho na agenda de indicadores, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10), que subiu 0,18% em setembro após 0,72% em agosto.

Nos Estados Unidos, são aguardados os números das vendas no varejo (9h30) e da produção industrial de agosto (10h150), além do índice de confiança das construtoras. O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de Dallas, Lorie Logan, discursará (11h).

Na Alemanha, o índice ZEW de expectativas econômicas em setembro ficou em 3,6 pontos, ante dos 19,2 pontos registrados em agosto, O número veio bem abaixo do consenso FactSet, que previa uma queda do indicador para 16,6 pontos neste mês.

Desoneração da folha de pagamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, na segunda-feira, 16, o projeto de lei que trata da desoneração na folha de pagamento de empresas de 17 setores intensivos em mão de obra e prefeituras de até 156 mil habitantes.

A proposta mantém a desoneração em 2024 e prevê uma reoneração gradual a partir de 2025. O texto, resultado de um acordo construído entre o governo federal e o Congresso, define medidas de compensação fiscal. O texto foi aprovado na Câmara na semana passada.

Eletrobras (ELET3)

O Conselho de Administração da Eletrobras (ELET3) aprovou a captação de até R$ 5,4 bilhões através de emissões de debêntures.

A própria Eletrobras fará a 6ª emissão de debêntures simples, que não podem ser convertidas em ações, do tipo quirografário, em duas séries, no valor total de R$ 1,6 bilhão, com vencimento previsto para 15 de setembro de 2034.

Adicionalmente, a controlada Eletronorte (Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.) também emitirá debêntures no valor de R$ 1,9 bilhão, em até duas séries, com vencimentos em 15 de setembro de 2031 (1ª série) e 15 de setembro de 2034 (2ª série)

*Com agência O Globo