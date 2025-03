Ibovespa opera em leve após BC revisar projeção do PIB para baixo

O mercado brasileiro iniciou o pregão com leve queda nesta quinta-feira, 27, refletindo um cenário misto entre fatores econômicos locais e internacionais. O Ibovespa operava em leve alta de 0,35%, às 12h, aos 132.981 pontos, após encerrar a sessão anterior com alta de 0,34%, aos 132.519,63 pontos.

Ibovespa hoje

IBOV: 0,35%, 132.981 pontos

Dólar hoje: R$ 5,742, alta de 0,17%

O Banco Central (BC) revisou para baixo a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025, passando de 2,1% para 1,9%. A alteração foi anunciada no Relatório de Política Monetária divulgado nesta manhã. A mesma publicação também elevou de 50% para 70% a probabilidade de a inflação ultrapassar o teto da meta neste ano.

No cenário da inflação, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) registrou uma alta de 0,64% em março, acumulando 5,26% nos últimos 12 meses, reforçando as preocupações sobre a aceleração dos preços no Brasil.

O noticiário político também ganhou atenção, com a pesquisa do instituto Futura Inteligência, divulgada na quarta-feira, 26, mostrando um aumento na avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alcançou 52,6%, enquanto a avaliação positiva caiu para 26,8%.

Além disso, o mercado repercute o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de novas tarifas para a importação de automóveis, que entram em vigor no começo de abril. A medida, que prevê uma sobretaxa de 25% para carros, picapes e algumas autopeças, tem gerado tensões e incertezas no setor automotivo global.

Temporada de resultados

Nesta quinta-feira, sete empresas divulgam seus balanços, incluindo Ambipar (AMBP3), Dimed (PNVL3), Dotz (DOTZ3), Even (EVEN3), Gafisa (GFSA3), Ser Educacional (SEER3) e Tupy (TUPY3).

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas encerraram o pregão sem direção definida. No Japão, o índice Nikkei 225 caiu 0,6%, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,39%. Na China, o CSI 300 avançou 0,33%, e o Hang Seng, em Hong Kong, subiu 0,41%. Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 registrou queda de 0,38%.

Na Europa, os mercados abriram em forte baixa, pressionados pelas novas tarifas de Trump. O índice Stoxx 600 recuava cerca de 1%, com o setor automotivo europeu sendo o mais impactado.

Nos Estados Unidos, os índices futuros estavam praticamente estáveis no pré-mercado, com os investidores aguardando as possíveis implicações das novas tarifas e as retaliações que podem surgir.