Ibovespa opera em queda em superquarta; dólar avança

O Ibovespa opera em leve queda nesta quarta-feira. Às 12h35, o índice operava em queda de 0,35%, a 133.043 pontos. As bolsas americanas têm desempenho misto em meio às notícias de que Estados Unidos e China começaram negociações oficiais para um acordo comercial.

Os investidores também aguardam as decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil.

Às 12h35, o dólar subia o,62%, cotado a R$ R$ 5,7480

Ibovespa hoje

IBOV: -0,35%, aos 133.043 pontos

pontos Dólar hoje: R$ 5,7480 alta de 0,62%

No radar hoje

Na noite de ontem, comunicados oficiais confirmaram que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, vai se encontrar na Suíça com o vice primeiro-ministro chinês, He Lifeng.

Apesar do impacto simbólico da retomada do diálogo entre Washington e Pequim, isso não deve alterar o posicionamento do Federal Reserve (Fed), que anuncia sua decisão de política monetária às 15h (de Brasília). O consenso é de manutenção da taxa no intervalo entre 4,25% e 4,50%. Os olhos estarão todos voltados para o discurso do presidente do presidente Jerome Powell às 15h30.

No Brasil, a expectativa é que o Copom eleve a Selic em 0,50 ponto percentual, para 14,75%, às 18h30, mas não há consenso sobre o tom do comunicado.

Nesta manhã, o IBGE divulgou que, em março de 2025, a produção industrial cresceu 1,2% em relação a fevereiro, com ajuste sazonal. Em comparação com março de 2024, o aumento foi de 3,1%, o décimo crescimento consecutivo e o mais intenso desde outubro de 2024 (6,0%).

Às 14h30, saem os dados semanais do fluxo cambial e, às 15h, a balança comercial de abril.

Do lado corporativo, 14 empresas divulgam seus balanços após o fechamento, entre elas Bradesco, Klabin, Rede D’Or e Ultrapar.

Mercados internacionais

Na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente em alta, impulsionadas pelos novos cortes de juros anunciados por Pequim para estimular o crescimento. O Hang Seng, em Hong Kong, subiu 0,5%, enquanto o índice CSI 300 avançou 0,61%. No Japão, o Nikkei caiu 0,14%, mas o Topix teve alta de 0,31%. Já o Kospi, da Coreia do Sul, subiu 0,55%.

Na Europa, os mercados operam em baixa nesta manhã, pressionados por balanços corporativos e à espera do anúncio de política monetária do Fed. O índice Stoxx 600 recuava 0,55% por volta das 10h10, em Brasília.

Nos Estados Unidos, os mercados operam em alta, com os investidores reagindo positivamente à retomada das negociações comerciais entre EUA e China. Às 12h35, Dow Jones subia 0,48%, S&P 500 registrava leve alta de 0,06% e Nasdaq 100 recuava 0,46%.