Ibovespa vira para alta com Petrobras e caminha para 7ª sessão de ganhos

O Ibovespa virou para alta no início da tarde desta quinta-feira, 27, após passar a manhã pressionado pelo desempenho negativo de ações de peso no índice, enquanto investidores repercutem os resultados financeiros do 2° trimestre da Nvidia e novos dados de atividade econômica no Brasil. A alta ganhou força por volta das 14h, quando as ações da Petrobras engataram avanço e passaram a dar suporte ao índice, assim como Vale.

Por volta das 16h (horário de Brasília), o principal índice da B3 subia 0,46%, aos 175.388 pontos. Com a alta, o Ibovespa caminha para completar a sétima sessão consecutiva de ganhos.

Entre as principais ações do índice, Petrobras passou a liderar o movimento positivo, com PETR3 em alta de 3,16% e PETR4 avançando 3,11%. Vale (VALE3) também subia 0,80%.

No setor financeiro, porém, os papéis continuavam pressionando o índice. Itaú Unibanco (ITUB4) recuava 0,86%, enquanto BTG Pactual (BPAC11) caía 0,78% e Bradesco (BBDC4) tinha leve baixa de 0,12%. Na contramão, Banco do Brasil (BBAS3) avançava 2,56%.

Na ponta positiva, Totvs (TOTS3) liderava as altas do Ibovespa, com avanço de 6,50%. Metalúrgica Gerdau (GOAU4) subia 5,03%, enquanto Gerdau (GGBR4) ganhava 4,46% e C&A (CEAB3) avançava 3,44%.

Entre as maiores quedas, Hypera (HYPE3) passou a liderar as perdas, com recuo de 3%. Minerva (BEEF3) vinha na sequência, com queda de 2,68%.

No câmbio, o dólar comercial mantém o avanço sobre o real. No mesmo horário, a moeda americana subia 0,20%, cotada a R$ 5,162.

Mercado de trabalho bate recorde

O mercado de trabalho brasileiro atingiu um novo recorde no trimestre encerrado em julho. A população ocupada chegou a 103,3 milhões de pessoas, o maior número de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), iniciada em 2012.

A taxa de desemprego ficou em 5,3%, uma queda de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em abril, quando estava em 5,8%. Na comparação com o mesmo período de 2025, a taxa recuou 0,3 ponto, de 5,6% para 5,3%.

O Brasil também registrou déficit de US$ 8,110 bilhões em transações correntes em julho. Em 12 meses, o déficit acumulado equivale a 2,49% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Banco Central.

Na indústria, o cenário foi negativo. O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) caiu 3,5 pontos em agosto, para 93,7 pontos. Na média móvel trimestral, o indicador recuou 1,1 ponto, para 97 pontos.

Nvidia impulsiona ações de tecnologia

No exterior, os investidores repercutem o balanço da Nvidia. A fabricante de chips apresentou lucro ajustado de US$ 2,22 por ação no segundo trimestre fiscal, acima dos US$ 2,10 projetados por analistas consultados pela LSEG.

A receita também superou as expectativas, alcançando US$ 96,22 bilhões, ante consenso de US$ 92,17 bilhões. As ações da empresa sobem 7,56%, impulsionando o setor de tecnologia.

O Nasdaq avança 1,18%, enquanto o S&P 500 sobe 0,50%. O Dow Jones tem leve alta de 0,12%.

Entre as empresas ligadas aos semicondutores e à inteligência artificial (IA), Broadcom e Marvell Technology avançam cerca de 2%, enquanto SK Hynix e Arm sobem aproximadamente 4%.

Salesforce dispara 13% após apresentar receita acima das projeções para o segundo trimestre. A Okta sobe mais de 20% após superar as expectativas e apontar forte demanda relacionada à própria IA.

Petróleo sobe com tensão no Estreito de Ormuz

Os preços do petróleo operam em alta após oscilarem durante a sessão, enquanto investidores avaliam as perspectivas de reabertura do Estreito de Ormuz e os riscos para o fornecimento. O Brent sobe 2,25%, a US$ 89,82 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) avança 1,78%, a US$ 83,69.

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, deve viajar ao Irã hoje para retomar negociações diplomáticas com o objetivo de encerrar o conflito entre Estados Unidos, Israel e Teerã.

A possibilidade de uma reabertura mais ampla de Ormuz pode reduzir o prêmio de risco incorporado ao petróleo. Por outro lado, uma eventual interrupção das negociações poderia voltar a pressionar os preços da commodity.

Europa tem queda apesar de alta de chips

As bolsas europeias fecharam em baixa apesar da alta das ações de semicondutores após o balanço da Nvidia.

O índice pan-europeu Stoxx 600 registrou queda de 0,69%, aos 651,85 pontos. Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,79%, a 10.792,54 pontos. Em Paris, o CAC 40 também recuou 1,68%, a 8.319,87 pontos. Já a bolsa de Frankfurt, o DAX, ganhou 0,27%, a 26.355,97 pontos

Bolsas da Ásia fecham sem direção única

Os mercados asiáticos encerraram o pregão sem direção única. O Nikkei 225, do Japão, caiu 0,20%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, avançou 1,53%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 0,98%. Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,38% na última hora de negociação. Na China continental, o CSI 300 subiu 0,86%.