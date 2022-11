Ibovespa sobe impulsionada por Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3) graças ao cenário externo

O Ibovespa abriu em alta nesta quarta-feira, 30, graças ao cenário externo favorável, desemprego no Brasil em queda e com otimismo sobre uma PEC da Transição possivelmente desidratada.

Ibovespa: +0,61%, 111.588 pontos

O cenário externo mais favorável, com as Bolsas de Valores na China ganhando fôlego, deram impulso para ativos importantes para o Ibovespa, como Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3), que sobem respectivamente 1,87% e 2,14%, puxando para o alto o Ibovespa.

Hang Seng: 2,16%

2,16% Shangai Composite: + 0,05%

O preço do petróleo tipo Brent, que é referência para a Petrobras aqui no Brasil, está registrando uma forte alta nesta quarta-feira, subindo mais de 3,34%, cotado a US$ 87,26, por causa da maior demanda chinesa e pelos novos cortes decretados pela OPEP+ na reunião do dia 4 de dezembro.

O cenário doméstico também está dando confiança aos investidores. Os dados sobre o desemprego divulgados nesta quarta-feira mostram uma queda de 8,3% na taxa. Além disso, o protocolo da PEC da Transição na última terça-feira, 29, mostrou que existe uma margem de negociação que poderia reduzir o tamanho do estouro do teto de gastos.

Todavia, o dólar voltou a subir nesta quarta-feira, superando novamente os R$ 5,30.

Dólar: + 0,26%, R$ 5,30

Petrobras (PETR3) deve aprovar hoje plano que prevê investimentos de US$ 70 bi a US$ 80 bi em 5 anos

A Petrobras apresenta hoje, após o fechamento da Bolsa, seu novo plano de negócios com a previsão de investimentos para 2023 e 2027. De acordo com fontes, o plano vai prever aportes entre US$ 70 bilhões e US$ 80 bilhões nos próximos cinco anos, mais que os US$ 68 bilhões anunciados para o período entre 2022 e 2026. Ainda assim, o plano deve ser revisado para cima no ano que vem, quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumir e trocar a cúpula da estatal.

Segundo pessoas informadas sobre o plano, a alta nos investimentos previstos foi influenciada principalmente pela alta dos preços do petróleo no mercado internacional, mas o valor final ainda será aprovado na manhã de hoje pelo Conselho de Administração da Petrobras.

A atual gestão da estatal sabe que a tendência é de que o documento seja revisado a partir de janeiro, mas decidiu manter uma estratégia “consistente com os últimos três planos”, nas palavras de uma fonte, referindo-se à estratégia de abertura de mercado, busca de eficiência e maior seletividade nos investimentos herdada do governo Michel Temer (MDB) e mantida no de Jair Bolsonaro (PL).

Embraer (EMBR3) recebe novo pedido de 5 aeronaves E195-E2 por US$ 389 milhões

A Embraer (EMBR3) informou nesta quarta-feira recebeu um novo pedido para cinco aeronaves E195-E2, para a entrega entre o final de 2023 e o início de 2024.

A fabricante brasileira não revelou o nome da companhia aérea, mas salientou que a empresa “planos otimistas de crescimento nos próximos anos”.

Segundo a Embraer, o contrato foi avaliado em US$ 389,4 milhões, valor que será adicionado à carteira de pedidos do quarto trimestre.

Com isso, as ações da Embraer sobem mais de 1% no começo do pregão desta quarta-feira.

Natura (NTCO3) poderia vender participação na Aesop

A Natura (NTCO3) informou nesta quarta-feira que poderia vender uma participação minoritária de sua marca Aesop.

Em fato relevante divulgado antes da abertura do mercado, a empresa destacou que o objetivo do processo é financiar o crescimento acelerado da Aesop e proporcionar maior autonomia e responsabilidade às suas marcas e unidades de negócios.

Segundo a Natura, o processo ainda está em estágios iniciais de consulta e nenhuma decisão foi tomada. Entre as opções na mesa, estão uma Oferta Pública Inicial de Ações (IPO) ou a separação da Aesop (spin-off), dependendo das condições de mercado e outros fatores a serem considerados.

Já em outubro passado, a Natura anunciou pela primeira que havia começado a estudar uma possível cisão ou IPO da Aesop nos Estados Unidos.

As ações da Natura estão entre as maiores alta desta quarta-feira, subindo mais de 2% no começo do pregão.

Último fechamento do Ibovespa

O Ibovespa fechou na última sexta-feira em queda de 2,55% aos 108.977 pontos