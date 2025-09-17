Ibovespa teria que subir 64,43% para atingir máxima histórica em dólares, diz Elos Ayta

O Ibovespa (IBOV) atingiu sua máxima histórica nesta quarta-feira, 17, ao operar acima dos 145 mil pontos por volta das 10h45, no horário de Brasília. O índice em dólar, no entanto, continua distante de seu recorde de 44.616,04 pontos, registrado em 19 de maio de 2008. Nesta quarta, o Ibovespa dolarizado está cotado a 27.132,32 dólares, uma desvalorização de 39,19% desde seu pico, segundo dados da consultoria Elos Ayta enviados com exclusividade à EXAME.

Para Einar Rivero, CEO da Elos Ayta, essa defasagem no índice em dólares pode ser atribuída a uma série de fatores econômicos e financeiros que afetam o mercado brasileiro, entre eles estão desvalorização cambial, o baixo crescimento econômico e o aumento da percepção de risco pelos investidores estrangeiros.

"Entre 2003 e 2008, o Brasil viveu um período de forte crescimento econômico, a alta das commodities e confiança internacional, atraindo capital estrangeiro. Nos anos seguintes, o país enfrentou recessões (2015-2016), baixo crescimento e instabilidade fiscal, o que reduziu a atratividade relativa frente a outros mercados emergentes", diz Rivero.

Outro fator importante, de acordo com ele, é a percepção de risco. A crise política e fiscal, juntamente com a alta dívida pública, fazem com que o Brasil seja visto como mais arriscado pelos investidores estrangeiros, o que prejudica o valuation dos ativos brasileiros quando convertidos para dólares. A comparação com outras bolsas também tem impacto, pois enquanto mercados como o S&P 500 têm renovado sucessivamente suas máximas, o Brasil perdeu competitividade no cenário global.