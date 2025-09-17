Ibovespa teria que subir 64,43% para atingir máxima histórica em dólares, diz Elos Ayta

O que é o Ibovespa em dólares?
O Ibovespa em dólares, também conhecido como Ibovespa dolarizado, é uma métrica que reflete o desempenho do principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) sob a perspectiva de um investidor internacional.
Ao contrário do Ibovespa tradicional, que é calculado em reais, o Ibovespa em dólares converte o valor do índice para a moeda americana, permitindo avaliar como o mercado brasileiro se comporta quando os efeitos da variação cambial são levados em consideração.
O cálculo do Ibovespa em dólares é simples: basta dividir o valor do índice em reais pela cotação do dólar comercial. O resultado dessa divisão mostra o valor do índice considerando a taxa de câmbio vigente, ou seja, quantos dólares seriam necessários para adquirir o mesmo portfólio de ações representado pelo índice.
A métrica é definida como essencial para investidores estrangeiros, por eliminar distorções causadas por flutuações cambiais e inflação, oferecendo uma visão mais precisa do real desempenho do mercado de ações brasileiro no contexto global.
Se o Ibovespa em reais estiver subindo, mas o valor do dólar estiver em queda, a valorização pode ser apenas um reflexo da desvalorização do real, e não um ganho real das ações. Já quando ambos, Ibovespa e dólar, sobem, isso indica uma valorização genuína do mercado brasileiro em termos internacionais.