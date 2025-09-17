Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Ibovespa teria que subir 64,43% para atingir máxima histórica em dólares, diz Elos Ayta

Apesar de atingir máxima histórica no Brasil, Ibovespa dolarizado está longe de bater recorde; entenda

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11h25.

O Ibovespa (IBOV) atingiu sua máxima histórica nesta quarta-feira, 17, ao operar acima dos 145 mil pontos por volta das 10h45, no horário de Brasília. O índice em dólar, no entanto, continua distante de seu recorde de 44.616,04 pontos, registrado em 19 de maio de 2008. Nesta quarta, o Ibovespa dolarizado está cotado a 27.132,32 dólares, uma desvalorização de 39,19% desde seu pico, segundo dados da consultoria Elos Ayta enviados com exclusividade à EXAME.

Para Einar Rivero, CEO da Elos Ayta, essa defasagem no índice em dólares pode ser atribuída a uma série de fatores econômicos e financeiros que afetam o mercado brasileiro, entre eles estão desvalorização cambial, o baixo crescimento econômico e o aumento da percepção de risco pelos investidores estrangeiros.

"Entre 2003 e 2008, o Brasil viveu um período de forte crescimento econômico, a alta das commodities e confiança internacional, atraindo capital estrangeiro. Nos anos seguintes, o país enfrentou recessões (2015-2016), baixo crescimento e instabilidade fiscal, o que reduziu a atratividade relativa frente a outros mercados emergentes", diz Rivero.

Outro fator importante, de acordo com ele, é a percepção de risco. A crise política e fiscal, juntamente com a alta dívida pública, fazem com que o Brasil seja visto como mais arriscado pelos investidores estrangeiros, o que prejudica o valuation dos ativos brasileiros quando convertidos para dólares. A comparação com outras bolsas também tem impacto, pois enquanto mercados como o S&P 500 têm renovado sucessivamente suas máximas, o Brasil perdeu competitividade no cenário global.

"O Ibovespa em reais até pode se aproximar de máximas históricas, mas em dólares continua longe do topo de 2008 porque o real se desvalorizou fortemente, o crescimento econômico foi fraco e o risco percebido pelos investidores estrangeiros aumentou", afirma.

O que é o Ibovespa em dólares?

O Ibovespa em dólares, também conhecido como Ibovespa dolarizado, é uma métrica que reflete o desempenho do principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3) sob a perspectiva de um investidor internacional.

Ao contrário do Ibovespa tradicional, que é calculado em reais, o Ibovespa em dólares converte o valor do índice para a moeda americana, permitindo avaliar como o mercado brasileiro se comporta quando os efeitos da variação cambial são levados em consideração.

O cálculo do Ibovespa em dólares é simples: basta dividir o valor do índice em reais pela cotação do dólar comercial. O resultado dessa divisão mostra o valor do índice considerando a taxa de câmbio vigente, ou seja, quantos dólares seriam necessários para adquirir o mesmo portfólio de ações representado pelo índice.

A métrica é definida como essencial para investidores estrangeiros, por eliminar distorções causadas por flutuações cambiais e inflação, oferecendo uma visão mais precisa do real desempenho do mercado de ações brasileiro no contexto global.

Se o Ibovespa em reais estiver subindo, mas o valor do dólar estiver em queda, a valorização pode ser apenas um reflexo da desvalorização do real, e não um ganho real das ações. Já quando ambos, Ibovespa e dólar, sobem, isso indica uma valorização genuína do mercado brasileiro em termos internacionais.

Acompanhe tudo sobre:DólarIbovespa

Mais de Invest

Ibovespa bate os 145 mil pontos e renova máxima histórica à espera de Fed e Copom

Ibovespa renova máximas: o que esperar da Bolsa daqui para frente?

Após renovar mínima em mais de um ano, dólar opera próximo da estabilidade

Bolsa Família 2025: pagamento de setembro começa nesta quarta-feira; veja o calendário

Mais na Exame

Brasil

Quem é Emmanoel Schmidt Rondon, escolhido pelo governo para comandar os Correios

Future of Money

Como a decisão do Fed pode impactar o preço do bitcoin? Especialista do BTG responde

Negócios

‘Nunca tínhamos visto uma inflação assim’, diz presidente da Nestlé Brasil sobre o cacau e café

English

'It will be our best prize ever', says VP of the Earthshot Prize about the event in Brazil