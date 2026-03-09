Ibovespa terá pregão mais curto a partir de hoje; veja o novo horário

A B3 passa a operar com novos horários de negociação para alguns mercados a partir desta segunda-feira, 9.

A mudança ocorre em função do início do horário de verão no hemisfério norte, que começou nos Estados Unidos no domingo, 8, e, posteriormente, terá início na Alemanha e na Inglaterra. Segundo a controladora da bolsa de valores brasileira, a alteração tem como objetivo manter o alinhamento com os principais centros financeiros globais.

Com a mudança, o mercado de ações — que inclui o segmento à vista, fracionário, balcão organizado e fundos listados — passa a funcionar das 10h às 17h, desde novembro as negociações estavam encerrando às 18h.

O novo horário também vale para as negociações dos recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, os BDRs, e dos fundos de índice, os ETFs.

O encerramento do mercado a termo também muda para 17h25, enquanto o horário do mercado de derivativos passa para das 9h às 18h30. O pregão das opções passa a ser das 10h às 16h55.

"As mudanças têm como objetivo adequar os horários locais às alterações ocorridas nos principais centros financeiros internacionais, garantindo a sincronia das operações e a eficiência da formação de preços nos diferentes mercados administrados pela companhia", afirmou a B3 em comunicado nesta sexta, 6.

A companhia também informou que haverá sessão de after-market para o mercado de ações dentro da nova grade horária.

No caso das Operações Estruturadas de Forward Points (FRW0) com contrato futuro de mini dólar comercial e dos contratos futuros referenciados em índices internacionais — como o DAX e o Euro Stoxx 50 —, o novo horário passa a valer a partir de 30 de março.

As alterações estão detalhadas no Ofício Circular 005/2026-PRE, divulgado pela bolsa.

Mudança acompanha ajustes sazonais

A alteração segue o padrão adotado pela bolsa em outros momentos do ano para acompanhar o calendário internacional. Em novembro do ano passado, por exemplo, a B3 já havia ajustado os horários de negociação após o fim do horário de verão nos Estados Unidos, o que deslocou em uma hora o funcionamento dos mercados.

Na ocasião, as mudanças passaram a valer em 3 de novembro, mantendo a abertura das negociações às 10h, com pré-abertura entre 9h45 e 10h, mas com ajustes nos horários de encerramento e nos períodos de call de fechamento em diferentes segmentos.c