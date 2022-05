Ibovespa tem volatilidade na véspera da Super Quarta; confira o pregão

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira oscilou nesta terça-feira, 3, mas encerrou o dia em leve alta, enquanto o dólar – que disparou mais de 2% na última sessão – desenvolveu os ganhos e registrou forte queda. A volatilidade na bolsa refletiu o tom cauteloso nos mercado, que seguem à espera da decisão de juros do Federal Reserve prevista para esta quarta-feira, 4, conhecida como Super Quarta.

Ibovespa: + 0,10%, 106.528 pontos

Dólar: - 2,36%, R$ 5,009

S&P 500 (EUA): + 0,48%

Nasdaq (EUA): - 0,11%

"Quanto mais próximo de períodos-chaves – como eleições, ou agora com a Super Quarta, reunião do Fed e do Banco Central – maior será a volatilidade. Volatilidade é nome do jogo. Ontem o mercado reagiu com uma cautela forte já precificando o discurso mais duro do Fed com cautela do Banco Central brasileiro. E hoje, esse movimento está sendo reajustado. O real, por ser um pouco mais líquido, tem um movimento mais intenso do que os outros emergentes, mas a volatilidade seguiu nos outros emergentes", comenta Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ourinvest.

A reunião do comitê de política monetário do Fed, o Fomc, começou já nesta terça, assim como a do Copom, no Brasil. A expectativa de investidores é de que os Estados Unidos suba aumente o ritmo de alta de juros de 25 pontos base para 50 pontos base, enquanto o Banco Central aumente em 100 pontos base, elevando a Selic para 12,75%.

Ações de companhias áreas também figuraram na ponta positiva, tendo como pano de fundo a queda do dólar e do petróleo, variáveis que afetam o custo do combustível de aviação. Outras empresas em alta foram as do setor de agrícola e de mineração.

SLC Agrícola (SLCE3): + 6,69%

CSN Mineração (CMIN3): + 4,44%

Azul (AZUL4): + 4,37%

No extremo oposto, as principais varejistas tiveram uma queda de mais de 3,5%, conforme o mercado reforçou as apostas de alta de juros antes do Copom.

JHSF Participações (JHSF3): - 5,81%

Magazine Luiza (MGLU3): - 4,17%

Cemig (CMIG4): 3,44%