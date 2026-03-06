Invest

Ibovespa tem novo horário de negociação a partir da próxima semana

Bolsa brasileira terá uma hora a menos de pregão a partir de segunda-feira

Horário de negociação na B3: a partir desta segunda, 9, a bolsa brasileira terá negociações de ações, derivativos, a termos e de opções em novo horário (Nelson Almeida/Getty Images)

Horário de negociação na B3: a partir desta segunda, 9, a bolsa brasileira terá negociações de ações, derivativos, a termos e de opções em novo horário (Nelson Almeida/Getty Images)

Clara Assunção
Repórter

Publicado em 6 de março de 2026 às 15h36.

A B3 informou nesta sexta-feira, 6, que fará ajustes nos horários de negociação de alguns mercados a partir da próxima segunda-feira, 9.

A mudança ocorre em função do início do horário de verão no hemisfério norte, que começa nos Estados Unidos no domingo, 8, e, posteriormente, na Alemanha e na Inglaterra. Segundo a controladora da bolsa de valores brasileira, a alteração tem como objetivo manter o alinhamento com os principais centros financeiros globais.

A partir de segunda, o mercado de ações, que inclui o segmento à vista, fracionário, balcão organizado e fundos listados, passará a funcionar das 10h às 17h. O novo horário também valerá para as negociações dos recibos de ações de empresas estrangeiras negociados no Brasil, os BDRs, e dos fundos de índice, os ETFs.

O encerramento do mercado a termo também muda para 17h25, enquanto o horário do mercado de derivativos passa para das 9h às 18h30. O pregão das opções passa a ser das 10h às 16h55.

"As mudanças têm como objetivo adequar os horários locais às alterações ocorridas nos principais centros financeiros internacionais, garantindo a sincronia das operações e a eficiência da formação de preços nos diferentes mercados administrados pela companhia", afirmou a B3 em comunicado nesta sexta, 6.

A companhia também informou que haverá sessão de after-market para o mercado de ações dentro da nova grade horária.

No caso das Operações Estruturadas de Forward Points (FRW0) com contrato futuro de mini dólar comercial e dos contratos futuros referenciados em índices internacionais — como o DAX e o Euro Stoxx 50 —, o novo horário passa a valer a partir de 30 de março.

