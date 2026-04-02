Ibovespa tem leve queda e dólar fica estável com incertezas da guerra

Após abrir em forte queda e ensaiar uma recuperação ao longo da manhã, o Ibovespa voltou a perder força e passou a rondar a estabilidade com viés negativo na tarde desta quinta-feira, 2. Às 15h13, o principal índice da B3 caía 0,22%, aos 187.537 pontos, distante tanto da mínima do dia de 185.213, quanto do pico intradiário de 189.250 pontos.

No mesmo horário, o dólar operava próximo da estabilidade, com leve alta de 0,04%, cotado a R$ 5,158.

O pregão segue marcado por volatilidade, refletindo a cautela dos investidores diante do cenário externo ainda incerto. Pela manhã, os ativos chegaram a reagir positivamente após notícias de que Irã, Omã e o Reino Unido estudam um plano para apoiar o tráfego de navios no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o escoamento global de petróleo.

Apesar da melhora pontual, o alívio perdeu força ao longo da tarde, à medida que persistem as dúvidas sobre a evolução do conflito no Oriente Médio e seus impactos sobre o fluxo de commodities e a economia global.

O movimento acompanha o desempenho das bolsas de Nova York, que também voltaram a cair. Às 15h, o Dow Jones recuava 0,38%, o S&P 500 caía 0,23% e o Nasdaq tinha baixa de 0,30%, indicando manutenção do apetite reduzido por risco nos mercados internacionais.

Repercussão do discurso de Trump no mercado

O humor dos mercados segue influenciado pelo discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que na véspera afastou a possibilidade de um cessar-fogo no Oriente Médio e indicou uma possível intensificação dos ataques contra o Irã nas próximas semanas. A sinalização elevou as tensões geopolíticas e interrompeu o movimento recente de alívio nos mercados globais.

No mercado de commodities, o petróleo voltou a disparar diante do temor de restrições na oferta global. O Brent voltou a superar os US$ 108, com alta superior a 7%, enquanto o WTI avançava 11,61%, negociado acima dos US$ 111 por barril.

Com a alta da commodity, as ações de empresas do setor petroleiro lideram os ganhos do Ibovespa. A Prio (PRIO3) sobe mais de 5%, a maior alta do pregão, enquanto a Petrobras (PETR3 e PETR4) sobe 2,16% e 1,88%, respecticamente. A Vale (VALE3), que passou o maior dia em queda, também virou para leve alta de 0,40%.

Por outro lado, os papéis de grandes bancos, que também têm peso no índice, recuam em bloco e pressionam o Ibovespa para baixo. As ações de empresas do setor imobiliário como Cury, Cyrela e Direcional ocupam as maiores quedas do dia, assim como RD Saúde (RADL3).

Em seu discurso, Trump afirmou que os Estados Unidos estão próximos de atingir seus objetivos militares, mas não descartou novas ofensivas. “Estamos no caminho para completar todos os objetivos militares da América rapidamente. Vamos atacá-los com dureza extrema. Nas próximas duas a três semanas, vamos levá-los de volta à Idade da Pedra”, disse.

O presidente também voltou a ameaçar as instalações energéticas do Irã caso não haja acordo, reforçando o tom agressivo da política externa americana. Apesar de projetar uma imagem de vitória, ele reconheceu que o país ainda mantém capacidade de resposta. O próprio comando do Irã já prometeu intensificar a ofensiva contra o país e Israel após o discurso de Trump.

"Avaliamos que o discurso foi pouco informativo sob a ótica de mercado, com forte viés voltado ao público doméstico e sem endereçar de forma clara os principais vetores de risco para os ativos globais", afirmou o economista-chefe do Banco Pine, Cristiano Oliveira, em relatório.