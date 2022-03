Ibovespa recua com NY e petróleo após sequência de altas

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira opera em queda na tarde desta segunda-feira, 28. O principal índice da B3 ameaça encerrar sua maior sequência positiva desde junho do ano passado – o principal índice da B3 vem de oito pregões seguidos de alta. Já o dólar, que vinha recuando por oito pregões consecutivos, hoje sobe.

Ibovespa : - 0,61%, 118.358 pontos

Dólar comercial : + 0,86%, R$ 4,788

Além da alguma realização de lucros, o tom negativo nos mercados é amplificado pela maior fraqueza de Wall Street, onde investidores seguem atentos aos efeitos da inflação e aos próximos passos do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

S&P 500 (EUA): - 0,02%

Dow Jones (EUA): - 0,43%

Nasdaq (EUA): + 0,40%

Em Nova York, os principais índices de ações operam mistos. O índice Nasdaq, embora sofra mais com as perspectivas de alta de juros, tem o melhor desempenho nesta segunda. O possível desdobramento de ações Tesla, que sobem mais de 9%, está como pano de fundo da alta. A empresa de Elon Musk anunciou nesta segunda que pretende levar a proposta de desdobramento para votação.

O tom é ligeiramente positivo na Europa, onde a queda de mais de 6% do petróleo ajuda a reduzir as preocupações sobre o nível da inflação no continente mais afetado pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O petróleo Brent, que terminou a última semana cotado próximo de US$ 120 por barril, é negociado na casa dos US$ 113, com temores sobre os efeitos de novas restrições para conter o coronavírus na China, após Xangai entrar em lockdown.

A desvalorização da commodity, porém, cobra custo adicional ao mercado brasileiro, com ações do setor em queda. A Petrobras (PETR3, PETR4), com o segundo maior peso do Ibovespa, cai mais de 2%.

PetroRio (PRIO3) : - 2,97%

Petrobras (PETR3) : - 2,71%

3R (RRRP3) : - 2,18%

Petrobras (PETR4) : - 2,04%

Ainda entre as maiores quedas estão ações ligadas à economia interna, com investidores esperando inflação mais alta para este e o próximo ano. Em boletim Focus desta segunda, o consenso de economistas para o IPCA subiu de 6,59% para 6,86% para 2022. Para 2023, a expectativa subiu de 3,75% para 3,80%.

Locaweb (LWSA3) : - 5,47%

Banco Pan (BPAN4) : - 3,96%

Lojas Renner (LREN3) : - 3,59%

EZTec (EZTC3) : - 3,46%

"O Focus desta semana veio com piora generalizada nas expectativas de inflação e coloca em cheque uma leitura mais dovish [expansionista] da condução da política monetária no Brasil", disse, em nota, André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Do lado oposto, exportadoras que estiveram entre as maiores perdas da última sessão, são destaques de alta, com a recuperação da moeda americana.