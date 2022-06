Ibovespa: commodities puxam alta, apesar de exterior negativo; Hypera dispara

Ibovespa hoje: A bolsa brasileira sobe nesta quarta-feira, 1, descolando-se da piora do mercado americano, onde preocupações sobre o crescimento econômico voltam a pressionar os negócios. A queda de índices de Nova York exercem forte pressão sobre a Europa, com bolsas do continente firmando-se e campo negativo.

Ibovespa: + 0,41%, 111.450 pontos

S&P 500 (EUA): - 0,54%

Nasdaq (EUA): - 0,03%

O início de junho é marcado pelo começo da redução do balanço patrimonial do Federal Reserve no ritmo R$ 47,5 bilhões mensais, que seguirá até agosto. Em setembro, o aperto se intensificará para US$ 95 bilhões. Segundo a Bloomberg, o pico do ritmo de redução do balanço em 2017 foi de US$ 50 bilhões por mês.

A valorização de commodities, porém, segue como um risco inflacionário relevante para economia global. O petróleo, que chegou a perder força na véspera, com notícias sobre a possível saída da Rússia da OPEP+, voltou a subir nesta quarta, sendo negociado próximo de próximo de US$ 118 por barril. A alta ajuda a impulsionar papéis do setor na bolsa, como 3R, PetroRio e Petrobras.

3R (RRRP3): + 0,68%

PetroRio (PRIO3): + 1,50%

Petrobras (PETR4): + 0,30%

Além da estatal, a as ações da Vale ajudam a sustentar o Ibovespa no campo positivo. A mineradora, com a maior participação do índice, sobe mais de 1%, com investidores reagindo à quarta alta consecutiva do minério de ferro na China.

Vale (VALE3): + 1,76%

Mas o maior destaque deste início de sessão está com as ações da Hypera, que sobem cerca de 6%. A forte alta ocorre como resposta ao acordo de leniência firmado pela empresa parte do processo originado pela Operação Tira-Teima, que envolvia a apuração de pagamentos de propinas a políticos. A percepção é de que o acordo, que prevê pagamento de R$ 100 milhões pelo fundador e maior acionista da companhia, João Alves de Queiroz Filho, reduz o risco de investir na empresa.

Hypera (HYPE3): + 6,03%

"O acordo entre Hypera e os órgãos responsáveis da União já perdurava por meses e era um fator de desconto importante por adicionar insegurança jurídica. Esse fato afastava investidores que não queriam se comprometer com o fator da dúvida e até impossibilitava alguns fundos estrangeiros e nacionais de investir na companhia por políticas próprias a respeito de disputas judiciais relacionadas à corrupção", disseram analistas da Levante em nota.