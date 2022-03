Ibovespa tem a segunda melhor semana do ano e retoma os 115 mil pontos

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 fechou em terreno positivo nesta sexta-feira, 18, acompanhando o maior apetite ao risco no mercado internacional. O Ibovespa teve sua segunda melhor semana do ano, com alta de 3,22% no período.

Ibovespa: + 1,98%, 115.310 pontos,

Sinalizações do presidente chinês, Xi Jinping, contrárias à guerra entre Rússia e Ucrânia, contribuíram com o quarto pregão seguido de alta em Wall Street. O tema foi assunto entre o líder asiático e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

No Brasil, o Ibovespa iniciou o dia em queda, saiu do vermelho ainda nos primeiros negócios do dia, com as ações da Petrobras puxando o movimento de alta, com investidores reagindo às declarações do presidente Jair Bolsonaro, que aliviou as preocupações sobre a interferência do governo na estatal. Em live publicada na noite de quinta-feira, 17, em sua página no Facebook, Bolsonaro disse que não poderia trocar a diretoria da Petrobras. "A Petrobras é praticamente independente", afirmou.

Petrobras (PETR4): + 2%

O tom positivo ganhou força ao longo do dia com a melhora do ambiente internacional, com diversas ações do índice fechando com altas de mais de 6%. Ações que iniciaram o dia com quedas significativas, como as das Lojas Renner e B3, que apresentaram balanços na última noite, viraram para alta. A Yduqs, que chegou a acumular desvalorização de mais de 15% na semana, encerrou o pregão com 11% de alta, quase apagando as perdas do período, mesmo após o resultado ter desapontado analistas.

Yduqs (YDUQ3): + 11,13%

CVC e MRV, que apresentaram seus balanços nesta semana, subiram mais de 9%. A CVC, que divulgou números melhores que o esperado, acumularam mais de 25% na semana.

CVC (CVCB3): + 9,80%

MRV (MRVE3): + 9,69%

As Lojas Renner fecharam com mais de 5% de alta, depois de terem caído mais de 5% na mínima do dia. A recuperação foi acompanhada pelas ações da B3, que fecharam com ganhos, apesar do resultado abaixo do esperado. A empresa, responsável pelas operações da bolsa brasileira, registrou lucro líquido recorrente de 1,23 bilhão de reais no quarto trimestre, 60 milhões de reais abaixo do consenso da Bloomberg. O Ebitda recorrente, que ficou em 1,654 bilhão de reais, decepcionou em quase 120 milhões de reais.

Lojas Renner (LREN3): + 5,46%

B3 (B3SA3): + 1,51%

A ação que seguiu penalizada, apesar da melhora do humor do mercado foram as da Fleury, que fecharam na lanterna do Ibovespa, após a divulgação do resultado do quarto trimestre.

Fleury (FLRY3): - 2,14%

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, além das da Petrobras, as da Vale tiveram grande contribuição para a alta do índice, subindo quase 2%, após o minéroip de ferro voltar a se valorizar.

Vale (VALE3): + 1,90%

No radar do mercado ainda esteve a queda da taxa de desemprego do Brasil, que ficou em 11,2% para o trimestre findo janeiro. O número representa uma queda de 1 ponto percentual frente à taxa e 12,2% do trimestre anterior. A expectativa do mercado era de que de 11,4% de desemprego.

Apesar do recuo do desemprego, André Perfeito, economista-chefe da Necton, destaca a renda média real, que caiu 9,7% frente ao mesmo período do ano passado. "Os dados sugerem uma atividade ainda frágil ao longo deste ano. A inflação está cobrando um preço alto: apesar de recuperação nos dados de emprego isso não se transforma em renda o que dificulta que a máquina econômica ganhe tração", disse em nota.

O dólar caiu pelo terceiro dia consecutivo frente ao real, seguindo sua desvalorização contra outras moedas emergentes, como o peso mexicano.

Dólar: - 0,37%, 5,016 reais