Ibovespa surpreende com o segundo melhor desempenho em dólares desde 2010

O ano de 2025, não foi um dos mais calmos para o cenário financeiro global. Em meio a tantas surpresas, o Ibovespa, principalmente indicador da bolsa brasileira, ganhou ainda mais destaque, surpreendendo investidores com uma performance robusta quando medida em dólares.

De acordo com um levantamento da consultoria Elos Ayta até o último dia 28, o índice brasileiro acumula uma valorização de 34,18% em dólar, o que o posiciona como o segundo melhor desempenho anual desde 2010. Patamar que só fica atrás do recorde de 2016, quando o Ibovespa disparou 66,46% em dólar, impulsionado pela forte queda da moeda norte-americana.

Impacto da desvalorização do dólar

Um fator central para esse desempenho é a desvalorização do dólar frente ao real ao longo de 2025. O dólar Ptax recuou 12,61%, o que representa a segunda maior queda desde 2010, ficando atrás apenas da retração de 16,54% observada em 2016.

Essa dinâmica cambial tem grande influência no retorno do Ibovespa quando medido em dólares, especialmente para investidores estrangeiros que avaliam os ativos brasileiros por meio da conversão cambial.

A correlação inversa entre Ibovespa e dólar

Historicamente, existe uma forte correlação inversa entre o comportamento do dólar e o desempenho do Ibovespa em dólares. Esse padrão se confirmou em 14 dos 16 anos analisados desde 2010.

Em outras palavras, quando o dólar se valoriza, o índice tende a apresentar desempenho negativo, enquanto a desvalorização do dólar favorece o crescimento do Ibovespa em dólares.

Em apenas dois anos essa relação não se manteve, o que destaca a importância do câmbio nos resultados da bolsa brasileira no mercado internacional.

Essa correlação também explica por que, nos anos em que o dólar teve forte alta, como em 2015 (+47,01%), 2020 (+28,93%) e 2024 (+27,91%), o Ibovespa em dólares sofreu quedas expressivas: -41,03%, -20,18% e -29,92%, respectivamente.

Ou seja, embora o índice tenha mostrado valorização em reais, a apreciação do dólar diminuiu o retorno efetivo para investidores estrangeiros, prejudicando a atratividade dos ativos brasileiros no exterior.

Recuperação do Ibovespa em 2025: o papel da queda do dólar

Em 2025, essa dinâmica cambial trouxe uma recuperação importante após dois anos desafiadores para o Ibovespa em dólares, marcados por forte volatilidade e perdas significativas.

A queda do dólar, combinada com a recuperação do índice em reais, tem reabilitado o desempenho do mercado acionário brasileiro, reposicionando o Brasil de forma positiva no radar dos investidores globais.

Esse cenário é um contraste notável com 2024, quando o mercado brasileiro figurou entre os piores do mundo devido à alta do dólar e à queda dos preços das ações.