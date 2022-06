Ibovespa sobe quase 1% e supera 112 mil pontos após PIB do 1º trimestre

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 subiu 0,93% nesta quinta-feira, 2, com investidores reagindo aos dados do PIB brasileiro do primeiro trimestre divulgados nesta manhã. O Ibovespa encerrou o dia aos 112.392 pontos — melhor resultado desde o final de abril.

O produto interno bruto cresceu 1% na comparação trimestral e 1,7% na anual. Embora tenham ficado abaixo do consenso de 1,2% de alta no trimestre e de 2,1% ante o mesmo período do ano passado, investidores viram os números como positivos.

“Internamente, as condições do mercado de trabalho melhoraram fortemente nos últimos meses, com a população ocupada atingindo o maior patamar da história em abril, o que sustenta o consumo. Externamente, vemos maior probabilidade de um cenário em que os preços das commodities permaneçam altos (por exemplo, devido à retomada da economia chinesa e restrições de oferta prolongadas)”, afirmaram, em relatório, os analistas do Credit Suisse.

Ainda que ocorram revisões no PIB, a expectativa é que as projeções dos analistas em relação ao PIB continuem no intervalo entre 1% e 1,5%. Isso porque a maioria deles ainda espera uma desaceleração do crescimento econômico nos próximos trimestres. Entre as causas, estão taxa de juro alta, elevação da inflação e incerteza política — que deve ficar ainda mais acentuada com a chegada das eleições presidenciais de outubro.

“Essa deve ser a melhor performance [do PIB] de 2022. Para o segundo semestre, esperamos crescimento de 0,4%”, afirmou Laíz Carvalho, economista para o Brasil do BNP Paribas.

Veja também

PIB do Brasil: BNP Paribas descarta risco de contração neste ano

Waldron do Goldman alerta para choques sem precedentes

Destaques de ações

Ações mais ligadas ao ciclo econômico local ficaram com as maiores altas do dia. O pregão também foi de recuperação para ações que vinham sofrendo nos últimos pregões, como Petz e Locaweb. Papéis de tecnologia também se beneficiam, refletindo o bom humor sobre o setor no mercado internacional.

Positivo (POSI3): + 15,33%

Locaweb (LWSA): + 8,73%

Petz (PETZ3): + 5,89%

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, a Vale pavimentou o movimento de alta, subindo quase 2%, após o minério de ferro bater máxima em seis semanas na China. O metal subiu quase 4% em Dalian nesta madrugada para US$ 140 a tonelada em meio à expectativa de que a reabertura econômica do país aumente a demanda pelo insumo. O movimento também beneficiou outras ações ligadas ao minério: CSN Mineração disparou 9% neste pregão.

CSN Mineração (CMIN3): + 9,28%

Gerdau Metalúrgica (GOAU4) : + 4,41%

Gerdau (GGBR4) : + 4,06%

Vale (VALE3): + 1,95%

Na ponta negativa, as ações da empresa de energia Eneva ficaram entre as maiores perdas. O papel caiu de olho na movimentação da concorrente Eletrobras, que abre amanhã seu período de reserva para participar da oferta de privatização da companhia. A precificação das ações acontece no dia 9 de junho.

Eneva (ENEV3): - 3,07%

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Mercado internacional

Parte do tom positivo na B3 foi reflexo do mercado americano, onde os principais índices de ações se firmaram em alta, após o início de pregão de cautela. No radar dos investidores estiveram dados do relatório de emprego ADP, que revelou a criação de 128 mil empregos privados em maio ante expectativa de 300 mil.

S&P 500 (EUA): + 1,84%

Dow Jones (EUA): + 1,33%

"Acredito que esse indicador está sendo preponderante para o mercado de câmbio pois vai contra a aposta de aceleração no ritmo de alta de juros nos EUA", disse em nota Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ourinvest. O dólar tocou o menor patamar do dia ante moedas desenvolvidas logo após a divulgação do ADP. No Brasil, a divisa americana chegou a ser negociada próxima de R$ 4,77.

Dólar: - 0,33%, R$ 4,789

A percepção de altas de juros mais brandas nos Estados Unidos também favoreceu o índice Nasdaq, composto pelas maiores empresas de tecnologia do país.

Nasdaq (EUA): + 2,69%

Por outro lado, o petróleo, que caía no aguardo da reunião da Opep, voltou a ganhar força, aumentando os temores sobre inflação. O cartel decidiu aumentar a produção diária em 650 mil barris, acima da adição planejada de 400 mil barris, segundo o Financial Times. A commodity, que era negociada próxima de US$ 113 por barril no início do dia, já está em US$ 118.