Ibovespa sobe puxado por Petrobras após anúncio de dividendos

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 22, sustentado pelas ações da Petrobras (PETR3). A petrolífera se valoriza cerca de 3% hoje, com investidores repercutindo positivamente o anúncio de que a companhia irá distribuir R$ 20 bilhões em dividendos extraordinários.

Ibovespa hoje:

Ibovespa: + 0,48%, 127.535 pontos

O valor em dividendos da Petrobras equivale a R$ 1,5517 por ação preferencial e ordinária. A Petrobras também anunciou o plano estratégico para os próximos anos.

"Acreditamos que o novo plano estratégico da PBR não deve ser uma surpresa para os investidores, já que os principais detalhes foram confirmados anteriormente pela empresa", avaliam analistas do Goldman Sachs em relatório.

Investidores também aguardam a divulgação do pacote fiscal. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a apresentação das medidas deverá ser feita no início da próxima semana.

No exterior, as bolsas operam em leve alta.

Dólar hoje

O dólar comercial opera em alta de 0,26% a R$ 5,827. Na última sessão, a moeda subiu 0,75% a R$ 5,811

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.