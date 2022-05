Ibovespa: commodities puxam alta na contramão de exterior negativo

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira segue em direção oposta ao mercado internacional nesta terça-feira, 31. Desta vez, para cima. O Ibovespa sobe, impulsionado por empresas de commodities, enquanto os principais índices de ações caem mundo afora, com investidores repercutindo dados de inflação acima do esperado na Europa.

Ibovespa: + 0,45%, 111.533 pontos

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Zona do Euro de maio, divulgado nesta manhã, ficou em 0,8% ante consenso de 0,6% de alta. O IPC avançou de 7,4% para 8,1% na comparação anual, ficando acima da expectativa de 7,7% de inflação para os 12 meses.

Os temores sobre as pressões inflacionárias na Europa ganham um tom ainda mais pessimista com a forte apreciação de commodities nos últimos dias. O petróleo brent com vencimento em julho é negociado em alta, acima de US$ 123, com investidores reagindo à sexta rodada de sanções da União Europeia sobre a Rússia, acordada na última noite.

Ações de petrolíferas são destaque de alta nesta sessão, com investidores prevendo receitas mais robustas. A Petrobras, com a segunda maior participação do Ibovespa, sobe mais de 1% e ajuda a dar o tom positivo ao índice. Mas são as petrolíferas privadas que registram os maiores ganhos. Isso porque preocupações sobre o risco político inerente à estatal segue como ponto de cautela. Mesmo com a expressiva valorização do petróleo desde o início da semana passada, as ações da Petrobras ainda acumulam queda no período.

3R (RRRP3): + 3,55%

PetroRio (PRIO3): + 1,70%

Petrobras (PETR4): + 1,30%

No câmbio, o real volta a ser destaque, com o dólar caindo para próximo de R$ 4,71. O movimento ocorre contramão da alta do dólar contra moedas desenvolvidas e emergentes. Vale lembrar que hoje é último dia do mês, em que as negociações sofrem interferência da "briga da ptax (taxa referência para contratos de câmbio)", em que os comprados em dólar tentam jogar o preço da moeda para cima e os vendidos, para baixo.

Dólar: - 0,99%, R$ 4,707

Dados econômicos desta manhã também contribuem para o apetite ao risco no mercado local. O Brasil registrou superávit primário de R$ 38,9 bilhões em abril ante consenso da Bloomberg de R$ 30,1 bilhões de superávit. Outra surpresa positiva veio da taxa de desemprego, que caiu de 11,1% para 10,5%. A expectativa era de queda para 10,9%.

Nos Estados Unidos, as bolsas de valores voltaram em queda do feriado em homenagem aos militares mortos em combate. Na Europa, a bolsa de Paris é destaque negativo, após o PIB da França, divulgado nesta terça, ter ficado abaixo das expectativas, com alta anual de 4,5% ante consenso de 5,3%.

S&P 500 (EUA): - 1,07%

Nasdaq (EUA): - 1,14%

CAC 40 (França): - 1,45%