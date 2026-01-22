Ibovespa sobe mais de 1% e passa dos 174 mil pela 1ª vez com fluxo estrangeiro

O Ibovespa ultrapassou pela primeira vez o patamar dos 174 mil pontos nesta quinta-feira, 22, impulsionado pelo alívio nas tensões geopolíticas e pelo fortalecimento do fluxo estrangeiro para ativos brasileiros.

Por volta das 11h30, o principal índice da bolsa brasileira avançava 1,70%, aos 174.739 pontos, renovando a máxima intradiária e se distanciando da mínima de 171.817 pontos.

O ambiente segue favorável aos mercados emergentes e dá continuidade ao movimento de rotação de portfólios, mesmo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar a possibilidade de um acordo em torno da Groenlândia.

A leitura do mercado é de que a sinalização mais moderada de Trump — que na véspera descartou uma ação militar e suspendeu tarifas que seriam impostas a países europeus — ajudou a reduzir a aversão ao risco global, abrindo espaço para a entrada de capital em bolsas como a brasileira.

Com a agenda doméstica esvaziada, os investidores concentram as atenções nos dados americanos de inflação e atividade, que podem calibrar as expectativas sobre os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos.