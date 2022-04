Ibovespa sobe impulsionado por virada em Wall Street e ganhos da Petrobras

Ibovespa hoje: após operar em queda durante as primeiras horas do pregão, o principal índice da B3 virou para alta na tarde desta quinta-feira, 7, e encerrou o dia com ganhos de 0,54%, aos 118.862 pontos.

O movimento seguiu a virada no mercado internacional, que mais cedo operava em queda com investidores ainda digerindo as sinalizações de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) poderá endurecer sua política monetária a partir de maio.

A ata da última reunião do Fed, divulgada na véspera, indicou maior apoio entre os membros do Fed para que a alta dos juros americanos acelere de 0,25 ponto percentual (p.p.) para 0,5 p.p., iniciando também a redução de seu balanço patrimonial. As medidas diminuem a atratividade de investimentos mais arriscados, como as bolsas.

Ainda assim, as bolsas americanas fecharam o dia em alta. “A explicação é a de sempre: uma vez que o Fed tornou explícita sua posição, a incerteza diminui e já surgem investidores dispostos a comprar ações cujos preços recuaram”, afirmaram os analistas da Levante em relatório.

S&P 500 (EUA): + 0,43%

Dow Jones (EUA): + 0,25%

Nasdaq (EUA): + 0,06%

As preocupações, no entanto, ainda foram suficientes para aumentar a atratividade de investimentos considerados mais seguros, como o dólar. Contra o real, a moeda americana continuou a avançar. Na máxima, a cotação saltou mais de 1%, sendo negociado acima de R$ 4,77 pela primeira vez em cinco pregões. Ao longo do dia, porém, a alta foi minimizada para 0,56%, a R$ 4,741.

Destaques de ações

A tendência positiva nos mercados deu ainda mais força às ações da Petrobras (PETR3, PETR4) que vinham sustentando a bolsa brasileira desde a abertura do pregão. Nesta quinta-feira, os papéis da estatal avançaram mais de 5% após as indicações de José Mauro Ferreira Coelho para o cargo de presidente e de Márcio Andrade Weber para a presidência do conselho da companhia.

As indicações, segundo Luiz Temporini, analista do BTG Pactual, é positiva e "reduz o risco de a empresa ficar sem uma liderança por mais tempo".

"Ferreira Coelho tem um perfil mais técnico, com grande trajetória no setor público. Isso pode contribuir para uma melhora na comunicação da Petrobras nos próximos meses, o que é muito importante quando se refere à política de preços de combustíveis", disse no programa Abertura de Mercado desta quinta.

Petrobras (PETR4): + 5,19%

Petrobras (PETR3): + 5,01%

A maior alta do Ibovespa, contudo, foi das ações da Braskem (BRKM5), que dispararam quase 7% na bolsa. Como pano de fundo das negociações esteve a notícia do Valor de que a gestora americana Apollo Capital teria feito uma oferta não-vinculante de 44,57 por ação para a compra da participação da Novonor (ex-Odebretch) na empresa.

Em comunicado da Braskem ao mercado, a Novonor informou que segue em andamento o processo de venda de sua participação, "mas, até o presente momento, não houve evolução material em qualquer alternativa e tampouco existem decisões tomadas".

"A Novonor e a Petrobras tentaram vender suas partes na B3 neste início do ano, mas não deu certo. Os acionistas majoritários e o mercado não conseguiram enxergar como justo o preço que a Novonor e a Petrobras queriam pela Braskem. Essa notícia deixa o mercado mais confortável, porque a empresa pode – a partir dessa venda – ter uma melhoria de governança – que ainda é um ponto de incerteza, dada a sua composição acionária", comentou Heitor Martins, especialista em renda variável na Nexgen Capital.

Braskem (BRKM5): + 6,96%

Ainda no campo positivo estão os papéis da Eletrobras (ELET3, ELET6), que saltaram pouco mais de 3%, após a companhia ter informado sobre a venda de sua participação de 32,66% na Companha Estadual de Transmissão Energética (CEEE-T) ao valor de R$ 349,29 por ação, totalizando R$ 1,102 bilhão.

Eletrobras (ELET3): + 3,14%

Eletrobras (ELET6): + 2,79%

Do lado oposto, as ações de siderúrgicas ficaran entre as maiores perdas do dia. Os papéis acompanham o recuo de 3,02% do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, com investidores receosos quanto à possíveis quedas na demanda chinesa. A Vale (VALE3), por outro lado, se manteve em alta.

Vale (VALE3) : + 0,60%

Gerdau Metalúrgica (GOAU4) : - 2,67%

Gerdau (GGBR4) : - 2,43%

A tendência negativa também afetou as ações de IRB (IRBR3) e das incorporadoras – estas últimas mais sensíveis ao movimento global no mercado de juros. "A queda das ações das incorporadoras está associada à abertura da curva de juros, que acompanha os sinais de aperto monetário [nos EUA] um pouco mais contracionista do que esperado", disse Rodrigo Crespi, analista da Guide Investimentos.