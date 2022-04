Ibovespa sobe impulsionado por valorização de commodities

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira sobe nesta sexta-feira, 29, puxada pelas ações da Vale e Petrobras, que apresentam fortes altas, tendo como pano de fundo a apreciação de commodities.

Ibovespa: + 0,84%, 110.845 pontos

Dólar: - 0,05%, R$ 4,940

O petróleo, que vinha se estabilizando próximo de US$ 100 ganhou um novo impulso, após a imprensa internacional noticiar que a Alemanha está mais disposta a apoiar sanções da Europa sobre o petróleo russo. A commodity avança para acima de US$ 108 nesta sexta, impulsionando ações do setor na bolsa brasileira.

Petrobras (PETR4): + 3,47%

PetroRio (PRIO3): + 4,99%

3R (RRRP3): + 5,44%

Efeito semelhante ocorre com os papéis do setor de siderurgia e mineração, que saltam após o minério de ferro subir cerca de 4% nesta madrugada. O movimento, segundo a Reuters, foi motivado pelos planos de estímulos econômicos do governo chinês, que busca atenuar os efeitos de novas restrições para conter o avanço do coronavírus no país. O pacote chinês deve beneficiar, especialmente, os setores industriais, de infraestrutura e mercado imobiliário, segundo a agência.

Vale (VALE3): + 1,60%

CSN (CSNA3): + 0,97%

O cenário positivo contrasta com o tom de cautela das bolsas americanas. Os principais índices de Wall Street operam em queda, com investidores repercutindo resultados corporativos piores que o esperado. O destaque negativo são as ações da Amazon, que desabam mais de 12%. A companhia teve prejuízo de US$ 7,56 por ação, enquanto o mercado esperava lucro de US$ 8,37. O prejuízo total foi de US$ 3,7 bilhões no trimestre.

S&P 500 (EUA): - 2,00%

Nasdaq (EUA): - 2,13%

Amazon (EUA): - 12,66%

No Brasil, é a Hypera que figura entre as maiores as perdas após ter divulgado seu balanço trimestral na última noite. Por outro lado, a Multiplan, que também apresentou seus números na véspera, salta mais de 4%. A empresa de shoppings centers aumentou seu lucro líquido em 270,5% na comparação anual para R$ 171,58 milhões.

Hypera (HYPE3): - 0,68%

Multiplan (MULT3): + 4,98%

O resultado aumenta o otimismo para os próximos balanços do setor. Aliansce Sonae, brMalls e JHSF, que também possui exposição a shoppings, são negociadas em alta. No radar de investidores também está a fusão da Aliansce Sonae e brMalls. O processo teve o aval do conselho da brMalls divulgado nesta manhã.

brMalls (BRML3): + 3,19%

Aliansce (ALSO3): + 2,41%

JHSF (JHSF3): + 1,34%