Ibovespa tem leve alta em véspera de Super Quarta; Localiza salta 4%

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira sobe nesta terça-feira, 3, enquanto o dólar, que disparou mais de 2% na última sessão e fechou acima de R$ 5, é negociado em queda. Os movimentos refletem o tom levemente positivo no mercado internacional, que segue à espera da decisão de juros do Federal Reserve prevista para esta quarta-feira, 4.

Ibovespa: + 0,20%, 106.850 pontos

Dólar: - 0,60%, R$ 5,042

S&P 500 (EUA): + 0,08%

Nasdaq (EUA): - 0,22%

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

A reunião do comitê de política monetário do Fed, o Fomc, começa já nesta terça, assim como a do Copom, no Brasil. A expectativa de investidores é de que os Estados Unidos suba aumente o ritmo de alta de juros de 25 pontos base para 50 pontos base, enquanto o Banco Central aumente em 100 pontos base, elevando a Selic para 12,75%.

Enquanto seguem à espera das decisões de juros, investidores repercutem resultados do primeiro trimestre divulgados entre a noite de segunda-feira, 2, e esta manhã. A Localiza, que reportou lucro líquido de R$ 517 milhões, é o grande destaque da sessão. As ações da locadora de veículos saltam cerca de 4%, liderando as altas do Ibovespa.

O resultado da companhia ficou 7,6% acima do mesmo período do ano passado. Já a receita disparou 35,6% para R$ 1,328 bilhão.

Localiza (RENT3): 4,49%