Ibovespa sobe e dólar fica estável à espera de negociações no Oriente Médio

O Ibovespa abriu as negociações desta quinta-feira, 16, em leve alta, em um movimento ainda de acomodação após a sequência recente de recordes. Perto das 10h30, o principal índice acionário da B3 avançava 0,32%, aos 198.364 pontos.

Na véspera, o índice havia interrompido uma série de cinco máximas históricas consecutivas, em um movimento de realização de lucros diante da forte valorização recente e da aproximação da marca simbólica dos 200 mil pontos. O pregão de quarta-feira, 15, terminou com queda de 0,46%, aos 197.737 pontos.

No mercado de câmbio, o dólar opera novamente praticamente estável frente ao real. No mesmo horário, a moeda americana registrava leve alta de 0,03%, cotada a R$ 4,993, oscilando em uma faixa estreita entre a mínima de R$ 4,985 e a máxima de R$ 4,996. Na véspera, a moeda manteve estável ao longo de toda a sessão, encerrando em R$ 4,992.

Foco nas negociações no Oriente Médio

O ambiente externo contribui para a cautela dos investidores. Os preços do petróleo avançam nesta manhã, em meio às incertezas geopolíticas. O barril do Brent, referência global, sobe 1,51%, a US$ 96,36, enquanto o WTI para junho avança 1,17%, a US$ 89,18.

No radar do mercado, seguem as negociações envolvendo Estados Unidos e Irã. Relatos indicam que os dois países consideram estender por mais duas semanas o cessar-fogo atual, que expira na próxima semana.

O governo de Donald Trump intensifica os esforços para um acordo mais amplo, embora a Casa Branca tenha negado um pedido formal de extensão da trégua. Paralelamente, mediadores paquistaneses discutem em Teerã propostas americanas, enquanto a China reforça a pressão internacional pela reabertura do Estreito de Ormuz.

Em outra frente geopolítica, Trump afirmou que líderes de Israel e do Líbano devem retomar o diálogo. Apesar de propostas de cessar-fogo no front libanês, o governo israelense mantém a posição de tratar separadamente os conflitos com o Líbano e o Irã, condicionando avanços a questões como o desarmamento do Hezbollah.

Dados econômicos no radar

No cenário doméstico, os investidores repercutem a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) do país. O indicador, divulgado pelo Banco Central do Brasil, subiu 0,6% em fevereiro na comparação com janeiro, em dado com ajuste sazonal, levemente acima das expectativas do mercado.

Nos Estados Unidos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego também estão no radar. Foram registrados 207 mil pedidos na semana encerrada em 11 de abril, queda de 11 mil em relação à semana anterior e abaixo da expectativa de 215 mil. A média móvel de quatro semanas ficou em 209,75 mil.

Já os pedidos continuados somaram 1,818 milhão na semana encerrada em 4 de abril, alta de 31 mil, enquanto a média móvel recuou para 1,813 milhão, segundo dados do Departamento do Trabalho. Os números reforçam a resiliência do mercado de trabalho americano, ainda que com sinais mistos na margem.