Ibovespa supera 112 mil pontos e bate máxima desde abril após PIB do 1º tri

Ibovespa hoje: O principal índice da B3 avança para acima de 112.000 pontos nesta quinta-feira, 2, pela primeira vez desde abril, com investidores digerindo dados do PIB brasileiro do primeiro trimestre e do mercado de trabalho americano divulgados nesta manhã.

Ibovespa: + 0,82%, 112.235 pontos

O PIB cresceu 1% na comparação trimestral e 1,7% na anual. Embora tenham ficado abaixo do consenso de 1,2% de alta no trimestre e de 2,1% contra o mesmo período do ano passado, investidores viram os números como positivos.

"O PIB deve gerar uma onda de revisão da atividade econômica para cima. A maior parte do mercado esperava recessão para este ano. Mas, com esse PIB, o mercado deve passar a revisar a expectativa de crescimento para acima de 1% e até de 2%, dependendo da casa", disse Gustavo Cruz, economista e estrategista da RB Investimentos.

Na bolsa, ações mais ligadas ao ciclo econômico local figuram entre os destaques de alta, com Magazine Luiza e Petz liderando os ganhos do início do pregão.

Magazine Luiza (MGLU3): + 6,74%

Petz (PETZ3): + 6,31%

O movimento contrasta com a maior cautela do mercado americano, onde os principais índices operam próximos da estabiliade. No radar dos investidores estão dados do ADP, que revelaram criação de 128.000 empregos privados em maio ante expectativa de 300.000.

S&P 500 (EUA): - 0,25%

Nasdaq (EUA): + 0,09%

"Acredito que esse indicador esta sendo preponderante para o mercado de cambio pois vai contra a aposta de aceleração no ritmo de alta de juros nos EUA", disse em nota Fernanda Consorte, economista-chefe do Banco Ourinvest. O dólar tocou o menor patamar do dia contra moedas desenvolvidas logo após a divulgação do ADP. No Brasil, a divisa americana chegou a ser negociada a próxima de R$ 4,77.