Ibovespa sobe com Wall Street em dia de recuperação global das bolsas

Ibovespa hoje: o principal índice da bolsa brasileira opera em alta nesta terça-feira, 21, dia de volta de feriado no mercado americano. O Ibovespa acompanha o movimento dos principais índices globais, que seguem na mesma toada de recuperação do dia anterior, ainda se refazendo das fortes perdas da semana passada.

Ibovespa : + 0,36%, aos 100.210 pontos

As altas são ainda maiores nos Estados Unidos, onde as bolsas estiveram fechadas por conta do feriado no pregão de ontem. O principal destaque de alta fica com o índice de tecnologia Nasdaq, que é justamente o mais afetado pelo cenário de juros mais altos que derrubou as bolsas na última semana.

Dow Jones (EUA) : + 1,88%

S&P 500 (EUA) : + 2,59%

Nasdaq (EUA) : + 3,15%

O clima de aversão a risco, no entanto, continua no radar, com investidores cada vez mais preocupados com a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. Os temores aumentaram na última quarta-feira quando o Federal Reserve (Fed, banco central americano), subiu a taxa de juros dos EUA em 0,75 ponto percentual (p.p.) – maior elevação desde 1994 – para conter a alta da inflação.

Juros e inflação também são destaques no cenário local, com investidores de olho na ata da reunião da última semana do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), divulgada pela manhã. A ata foi avaliada como mais hawkish, ou seja, favorável ao aumento da taxa de juros. Na decisão, o BC já havia contratado uma nova alta de juros de igual ou menor magnitude para a próxima reunião, de agosto. Na decisão, o Copom elevou a taxa básica de juros em 0,5p.p., levando a Selic de 12,75% para 13,25% ao ano.

No câmbio, o dólar comercial acompanha o movimento de queda no exterior e também recua contra o real, registrando a segunda queda consecutiva.

Dólar comercial : - 1,22%, a R$ 5,123

Destaques de ações

As ações da Vale (VALE3) sobem mais de 2% nesta terça e, por serem os papéis com maior peso na carteira teórica do índice, são o principal impulso positivo para o Ibovespa no pregão. A alta apaga o recuo de 2,47% na véspera, quando investidores estavam preocupados com a retomada da economia chinesa. Nesta terça, um movimento de correção levou o minério de ferro a se recuperar em Singapura, subindo 2,7% após uma sequência de oito dias de baixa.

Vale (VALE3) : + 2,24%

Em variação, as maiores altas do Ibovespa ficam com Embraer (EMBR3), WEG (WEGE3) e Locaweb (LWSA3). Em dia de busca por pechinchas na bolsa, Locaweb e Embraer se beneficiam, uma vez que as duas estão entre as maiores quedas do Ibovespa no ano, com baixa acumulada superior a 50%.

O dia é também de avanço para as ações de tecnologia, que sobem em linha com a forte recuperação do setor no mercado americano. No caso da Weg, a alta vem desde a véspera, quando o papel teve sua recomendação elevada para “compra” pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Embraer (EMBR3) : + 4,86%

WEG (WEGE3) : + 4,73%

Locaweb (LWSA3) : + 3,61%

Na ponta negativa, ações mais prejudicadas pelo aumento na taxa de juros lideram as perdas. As empresas de educação Yduqs (YDUQ3) e Cogna (COGN3) ficam entre as maiores baixas do dia.

Yduqs (YDUQ3) : - 3,89%

Cogna (COGN3) : - 3,10%

Magazine Luiza (MGLU3) : - 3,07%

Ainda no cenário corporativo, investidores acompanham o desenrolar do embate entre governo e Petrobras (PETR3/PETR4). Na noite de ontem, o governo realizou novas ofensivas contra a Petrobras, com o presidente Jair Bolsonaro voltando a defender a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a estatal, mesmo após a renúncia do renúncia do presidente José Mauro Coelho.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, endossou as críticas e afirmou que já estão sendo recolhidas assinaturas para abertura da CPI.

Após reunião com líderes partidários para debater a situação, Lira defendeu ainda uma alteração na lei das estatais por medida provisória para aumentar o alinhamento entre conselheiros e União. A crítica está direcionada às alterações na norma implementadas em 2016, na esteira da Operação Lava-Jato, para impedir a interferência política na empresa.

As ações da empresa operam sem direção definida.

Petrobras (PETR3) : + 0,20%

Petrobras (PETR4) : - 0,07%

