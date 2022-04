Ibovespa sobe com NY após disparada do Facebook; Embraer salta 6%

Ibovespa hoje: após operar entre altas e baixas no início do pregão, a bolsa brasileira virou para o campo positivo nesta quinta-feira, 28 e encerrou a sessão em alta de 0,52%, aos 109.918. O principal índice da B3 começou o dia em queda, acompanhando as baixas nas ações dos bancos, mas virou para alta com o impulso positivo do exterior.

O índice acompanhou o bom humor do mercado americano, que avança apesar da decepção com o PIB dos EUA no primeiro trimestre. O dado divulgado nesta manhã mostra que a economia dos Estados Unidos teve contração de 1,4% ante expectativa de 1,1% de alta no período. O PIB, porém, foi ofuscado por resultados corporativos que saíram melhores que o previsto.

Ibovespa: + 1,03%, 110.477 pontos

O índice Nasdaq sobe mais de 1% em Wall Street, após o lucro do Facebook, reportado na última noite, ter superado as estimativas. A ação da empresa de Mark Zuckerberg disparou 17% na Nasdaq. No Brasil, os BDRs da empresa avançaram 8,60%.

Nasdaq (EUA): + 3,06%

S&P 500 (EUA): + 2,47%

Dow Jones (EUA): + 1,85%

O salto contribui com os papéis de outras big techs, como Amazon e Apple, que irão divulgar seus balanços nesta noite.

Destaques de ações

Na bolsa brasileira, as ações da Vale e Petrobras, com os maiores pesos do Ibovespa, reduziram as perdas do índice. Ambas as empresas apresentaram números referentes ao primeiro trimestre: a Petrobras divulgou sua prévia operacional, enquanto a Vale apresentou seu balanço completo.

Vale (VALE3): + 2,47%

Petrobras (PETR4): + 0,67%

A Vale apresentou lucro de US$ 4,458 bilhões, superando as estimativas do mercado. Analistas do BTG pontuam, porém, que mais importante que o resultado para a Vale foi o anúncio de recompra de ações. "Uma surpresa bem-vinda", classificaram em relatório. Na véspera, a mineradora anunciou que espera adquirir até 10% das ações em livre circulação durante os próximos 18 meses.

Mas quem liderou as altas do Ibovespa são os papéis Embraer, que também apresentou seu balanço nesta manhã.

Embraer (EMBR3): + 6,53%

A fabricante de aeronaves reportou prejuízo líquido de R$ 78,5 milhões no primeiro trimestre. O consenso da Bloomberg era de R$ 95,9 milhões de prejuízo.

"O desempenho da margem bruta é animador e parece que o ambiente de jatos executivos continua muito forte, o que deve fornecer uma base sólida para o crescimento", afirmaram analistas do UBS, em nota.

Já a GOL, que subiu mais de 4%, reverteu o prejuízo do ano passado e apresentou R$ 2,61 bilhões de lucro líquido. A receita líquida ficou em R$ 3,22 bilhões, superando o consenso de R$ 3,09 bilhões.

GOL (GOLL4): + 3,61%

No radar do mercado ainda estiveram os dados do IGP-M de abril, que avançou menos do que o esperado. A inflação do período, segundo o medidor da FGV, foi de 1,41% ante consenso de 1,70% de alta.

"Os efeitos do conflito geopolítico na Europa devem continuar impactando o indexador, que deve seguir elevado, uma vez que, enquanto não houver um cessar fogo, os preços do petróleo e das commodities agrícolas continuarão altos e assombrando o mercado", disse Carlos Vaz, CEO e fundador da Conti Capital.