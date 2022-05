Ibovespa sobe com exterior positivo e balanços; Locaweb dispara 8%

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira avança nesta sexta-feira, 13, seguindo o tom positivo do mercado internacional. Bolsas da Europa e dos Estados Unidos recuperam parte das últimas perdas, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reafirmar na véspera a intenção de não elevar o ritmo da alta dos juros americanos.

Ibovespa: + 1,64%, 107.420 pontos

Ações de tecnologia, as mais afetadas por perspectivas de um aperto monetário mais duro na maior economia do mundo, são destaque nesta sexta. O índice Nasdaq, que vinha de mais de 6% de queda na semana, tem o melhor desempenho de Wall Street nesta manhã.

Nasdaq (EUA): + 3,26%

S&P 500 (EUA): + 2,15%

Dow Jones (EUA): + 1,37%

Destaques da bolsa

Papéis do setor também figuram entre as maiores altas do Ibovespa. As ações da Locaweb chegam a subir mais de 8%. Além dos ventos favoráveis às empresas de tecnologia neste pregão, no radar dos acionistas ainda está o balanço da companhia, divulgado na última noite. A companhia registrou receita de R$ 248,9 milhões no trimestre, 54,6% acima do registrado no mesmo período de 2021. O lucro líquido ajustado saltou 229,3% para R$ 29,7 milhões.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Locaweb (LWSA3): + 8,16%

Investidores também reagem positivamente aos resultados de empresas de comunicação. A Yduqs dispara cerca de 9%, após companhia aumentar sua base de alunos em 77% para 1,27 milhão no trimestre. O crescimento foi impulsionado pela frente de ensino digital, que aumentou em 130,4%, passando a representar 75,6% do total de alunos. A Cogna, que reverteu o prejuízo do trimestre passado, sobe pouco mais de 1%.

Yduqs (YDUQ3): + 9,53%

No setor de varejo, é a Americanas o grande destaque, que sobe 5%. A empresa reduziu seu prejuízo líquido em 39% para R$ 137 milhões, enquanto a receita líquida cresceu 28,4% para R$ 4,8 bilhões, ficando acima das expectativas de mercado. Os números da Americanas também alimenta certo otimismo para os próximos resultados do setor. A Magazine Luiza, que irá reportar balanço na segunda-feira, 13, salta mais de 4%.

Americanas (AMER3): + 5,60%

Magazine Luiza (MGLU3): + 5,02%

"A perspectiva relativamente mais favorável em comparação com os pares permanece para a Americanas, que provavelmente continuará apresentando bom desempenho em seu canal físico, aliado a vendas online decentes", afirmaram analistas do Credit Suisse, em relatório.