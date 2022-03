Ibovespa sobe com exterior e supera 117 mil; dólar se firma abaixo de R$ 5

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 opera em alta nesta terça-feira, 22. O movimento, embalado pelo mercado internacional, dá continuidade aos ganhos da véspera, quando a bolsa brasileira superou o maior patamar desde setembro. O Ibovespa opera acima de 117.000 pontos nesta manhã, enquanto o dólar é negociado abaixo de 5 reais pelo segundo dia consecutivo.

10h50

Ibovespa: + 0,99%, 117.306 pontos

Dólar: - 0,35%,4,927 reais

Índices de Nova York avançam nesta manhã, se recuperando das últimas perdas pressionadas por declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que sinalizou que poderá aumentar o ritmo de alta de juros nos Estados Unidos. As curvas de juros americanas, que abriram na véspera, apresentam maior estabilidade nesta terça, contribuindo para o bom humor do mercado.

No Brasil, a ata do Copom divulgada nesta manhã sugeriu um posicionamento mais contracionista do Banco Central. O documento voltou a sinalizar uma nova alta de 100 pontos-base para a próxima reunião. Mas ainda que considere 12,75% como "suficiente" para convergência da inflação para a meta, o Comitê reconheceu o "cenário desafiador" e afirmou que "estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário, caso o cenário evolua desfavoravelmente". No último boletim Focus o consenso de mercado para a Selic do fim deste ano subiu para 13%.

A ata do Copom, segundo André Perfeito, economista-chefe da Necton, ajuda a sustentar a valorização do real. "O Brasil se tornou uma 'saída' para estrangeiros que buscam se proteger da inflação e capturar a alta de bens básicos. Devemos ver a apreciação do real continuar no curto e no médio prazo."

Apesar do Banco Central sugerir uma alta de juros ainda maior, ações de empresas de crescimento, mais dependentes das condições monetárias, lideram os ganhos desta sessão. A Locaweb (LWSA3), que irá divulgar seus números do quarto trimestre na noite de quarta-feira, 23, figura entre as maiores altas, saltando mais de 8%. A Positivo (POSI3), que divulgará nesta noite, segue o ritmo.

Positivo (POSI3): + 7,98%

Locaweb (LWSA3): + 8,26%

Empresas de commodities, por outro lado, limitam as altas do Ibovespa. A Vale, com a maior participação do índice, recua mais de 1%, acompanhando a desvalorização do minério de ferro diante do recente surto de casos de covid-19 na China. O ressurgimento da pandemia no país, segundo a Reuters, tem afetado a produção e transporte de siderúrgicas do país. Já p mercado de petróleo se estabiliza, com o preço do barril próximo de 116 dólares. Ações do setor operam em leve queda.

Vale (VALE3): - 1,27%

Petrobras (PETR3): - 1,11%