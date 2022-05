Ibovespa sobe com exterior após falas de Biden; dólar cai a R$ 4,80

Ibovespa hoje: O principal índice da B3 avança nesta segunda-feira, 23, seguindo o bom humor internacional após o presidente americano, Joe Biden, voltar a citar a possibilidade de retirar tarifas impostas à China durante o governo o de seu antecessor Donald Trump.

Ibovespa: + 1,61%, 110.230 pontos

"Estou considerando. Não impomos nenhuma dessas tarifas. Elas foram impostas pelo último governo e estão sendo consideradas", disse, de acordo com a Reuters. Mas o americano alertou: se a China invadir Taiwan, os Estados Unidos estão preparados para intervir militarmente.

Investidores preferiram se agarrar no copo meio cheio, de que a redução de tarifas da era Trump, já aventada por Biden na semana passada, pode contribuir para o crescimento econômico e controle da inflação.

O maior apetite ao risco tem feito investidores a desmontarem posições defensivas em dólar, levando à queda da moeda americana no mundo. No Brasil, o dólar cai pelo terceiro pregão seguido, sendo negociado próximo de R$ 4,80.

Dólar: - 1,55%, R$ 4,799

Na bolsa, o bom humor externo se traduz na valorização de empresas de commodities. A Vale, com a maior participação do Ibovespa, salta mais de 2%, refletindo a disparada do minério de ferro nesta madrugada, após a Índia elevar impostos sobre exportação da matéria-prima. Siderúrgicas, também beneficiadas pela apreciação do metal, figuram entre as maiores altas da bolsa.

Vale (VALE3): + 2,42%

Usiminas (USIM5): + 3,35%

Já o preço do petróleo, negociado em leve alta no exterior, ajuda a impulsionar petrolíferas nesta sessão. As ações da Petrobras sobem quase 3% nesta sessão.

Petrobras (PETR4): + 2,94%

PetroRio (PRIO3): + 2,67%

"O que mais importa para o mercado brasileiro é o preço de commodities, que continua no espaço. O Brasil voltou a ser a bola da vez", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Na ponta negativa da bolsa, as ações da Qualicorp e Rede D'Or figuram entre as maiores perdas desta segunda. De fora do índice, a Enjoei está entre os destaques negativos, após suspender a compra da Gringa .

Qualicorp (QUAL3): - 5,87%

Enjoei (ENJU3): - 5,94%