Ibovespa sobe com cenário externo; commodities limitam alta

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 opera em alta nesta quarta-feira, 9, em meio ao apetite ao risco no exterior. Bolsas de valores chegam a subir mais de 5% na Europa, enquanto os futuros americanos saltam quase 2%, após quatro pregões de perdas. Já o dólar cai para próximo de 5 reais, seguindo sua depreciação frente a outras moedas emergentes e desenvolvidas.

Às 11h05

Ibovespa: + 0,99%, 112.303 pontos

Dólar: - 0,78%, 5,014 reais

DAX (Alemanha): + 5,08%

CAC 40 (França): + 4,52%

S&P 500 futuro (EUA): 1,69%

Parte do bom humor externo deriva de sinalizações da Ucrânia sobre a desistência de seus planos de entrar na Otan. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, está mais "moderado" seu desejo de entrar para a aliança militar criada para contrapor à antiga União Soviética.

O petróleo, que já subiu mais de 60% no ano, impulsionado pela tensão no Leste Europeu, cai mais de 4% nesta manhã, refletindo as últimos capítulos da diplomacia global. A desvalorização atinge em cheio ações de petrolíferas, que figuram entre as maiores quedas do Ibovespa nesta sessão. A 3R (RRRP4) lidera as perdas do setor, caindo mais de 6%.

PetroRio (PRIO3): - 6,05%

3R (RRRP3): - 6,20%

Petrobras (PETR4): - 1,14%

A Vale (VALE3), com a maior participação do índice, exerce a maior pressão negativa, recuando mais de 2%, após o minério de ferro voltar a fechar em terreno negativo nesta madrugada.

Vale (VALE3): - 2,96%

Ainda no setor de commodities, as ações da Marfrig (MRFG3) operam próximas da estabilidade, com investidores digerindo o balanço do quarto trimestre, divulgado na última noite.

Marfrig (MRFG3): + 0,14%

A empresa apresentou Ebitda ajustado de 4,2 bilhões de reais, representando 98,3% de crescimento anual. A expectativa, segundo consenso da Bloomberg, era de 3,26 bilhões de reais. A receita líquida saltou 31,1% para 23,9 bilhões de reais. Os números foram impulsionados, principalmente, pelas operações da companhia nos Estados Unidos.

Apesar do resultado acima do esperado, Fernando Mollo, analista do BTG Pactual, manteve a recomendação neutra para os papéis. "Preferimos ficar de fora para ver como vai ser a normalização das margens na operação norte americana", disse no programa Abertura de Mercado desta quarta.

Na ponta positiva, as ações da Natura sobem mais de 10% nesta sessão, enquanto investidores seguem à espera do balanço do quarto trimestre da empresa de cosméticos, prevista para após o encerramento do pregão. CVC (CVCB3) e Locaweb (LWSA3) completam as maiores altas. Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4), beneficiadas pela queda do petróleo, também apresentam forte valorização.

Natura (NTCO3): + 12,51%

CVC (CVCB3): + 11,41%

Locaweb (LWSA3): + 9,59%

Azul (AZUL4): + 7,25%%

GOL (GOLL4): + 7,00%