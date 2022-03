Ibovespa opera estável com exterior; dólar cai abaixo de R$ 4,75

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira opera estável na tarde desta quinta-feira, 31, acompanhando o cenário de cautela no mercado internacional, que segue atento às pressões inflacionárias.

Ibovespa: - 0,07%, 120.173 pontos

Nos Estados Unidos o indicador que mede preços de consumos pessoais (PCE) acelerou de 6% para 6,4%, com o núcleo do PCE ficando em 5,4%. Ainda que abaixo do consenso de 5,5%, o número, que é uma das principais referências para as políticas do Federal Reserve, foi o maior desde 1983. As bolsas americanas recuam, com economistas digerindo os últimos dados.

S&P 500 (EUA): - 0,58%

Nasdaq (EUA): - 0,53%

Dow Jones (EUA): - 0,69%

Na Europa, onde os negócios já fecharam, a bolsa de Paris foi destaque negativo, após o índice de preço ao consumidor (IPC) da França superar as estimativas de mercado, passando de 4,8% para 5,1%. Na véspera, o IPC alemão também surpreendeu para cima, aumentando as preocupações com a inflação no continente.

CAC 40 (França): - 1,21%

DAX (Alemanha): - 1,29%

FTSE 100 (Reino Unido): - 0,83%

O cenário internacional negativo, porém, tem pouco efeito sobre o mercado de câmbio local. O dólar é negociado com quase 1% de queda nesta manhã, enquanto opera sem uma direção definida no exterior. Apesar da queda, a amplitude entre a máxima e a mínima do dia em cerca de 6 centavos, evidenciando a já esperada volatilidade alta, devido à "briga da Ptax" de fim de mês - a disputa entre comprados e vendidos para definir a taxa de referência para contratos de câmbio.

Dólar: - 0,85%, 4,746 reais

No radar dos investidores também estão as últimas movimentações da corrida presidencial.

No início do dia, a sinalização era de que o governador João Dória, do PSDB, havia desistido de concorrer à presidência. Porém, pela tarde, o presidente do PSDB garantiu em carta candidatura de Doria à Presidência.

Já o ex-juiz Sergio Moro confirmou em postagem no Instagram que irá deixar a disputa. Para parte do mercado, as desistências poderiam fortalecer uma terceira via de centro-direita, impedindo que os votos fossem dissipados entre diferentes nomes.

"O efeito foi uma queda nos juros mais longos no Brasil na sessão de hoje, uma vez que há a leitura de que uma coalizão de centro-direita seria fiscalmente mais austera", disse André Perfeito, economista-chefe da Necton, em nota.

Destaques de ações

O Ibovespa tem sua alta minimizada pela influência negativa do exterior, em especial com a queda de mais de 5% no petróleo. A commodity enfrenta mais um dia de perdas, após o anúncio de que os Estados Unidos irão liberar 1 milhão de barris de suas reservas de petróleo, ao longo de 6 meses, com o objetivo de aliviar a inflação, que já é a mais alta em 40 anos no país.

A queda afeta principalmente as ações da PetroRio (PRIO3), que ficaram entre as maiores baixas do dia. Já a Petrobras (PETR3/PETR4) avança a despeito da queda da commodity, com investidores ainda avaliando que a estatal não deve alterar sua política de preços mesmo com a recente troca no comando da companhia.

Petrobras (PETR3) : + 0,91%

Petrobras (PETR4) : + 1,18%

PetroRio (PRIO3) : - 4,39%

Petróleo Brent : - 5,43%, aos 107,29 dólares o barril

As ações de Americanas (AMER3) e Méliuz (CASH3) também estão entre as maiores quedas do dia. Os papéis passam por correção após fortes altas no início da semana – Americanas ainda dispara 7% no acumulado semanal, enquanto Méliuz avança 2%.