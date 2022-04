Ibovespa sobe após inflação sair abaixo do esperado nos Estados Unidos

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira apresenta firme alta nesta terça-feira, 12, com investidores repercutindo os números de inflação divulgados nesta manhã nos Estados Unidos. O núcleo do Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) saiu abaixo do esperado para o mês de março, ficando em 0,3% ante expectativa de um avanço de 0,5%. Em fevereiro, o núcleo do CPI havia ficado em 0,5%. Na comparação anual, o núcleo do CPI ficou em 6,5%, abaixo do consenso de 6,6%.

Ibovespa: + 0,60%, 117.650 pontos

Os números abaixo do consenso provocaram uma onda de apetite por risco nos mercados globais. Índices de Nova York se firmaram em terreno positivo, enquanto o dólar assumiu o movimento de queda frente a moedas emergentes e desenvolvidas. No Brasil, a moeda americana é negociada com desvalorização de 0,40%, a R$ 4,67.

Dólar: - 0,38%, R$ 4,673

"O câmbio está reagindo aos dados da inflação americana. Isso deu um alívio quanto às expectativas de alta de juros nos Estados Unidos", disse Cristiane Quataroli, economista do Banco Ourinvest.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

O rendimento dos títulos americanos de 10 anos, que iniciou o dia acima de 2,80%, caiu para abaixo de 2,73%. O movimento contribuiu para a queda dos juros futuros na B3, que haviam disparado na véspera, com sinalizações do presidente do Banco Central de que os juros podem subir mais do que previsto.

"Os dados sugerem certo pico de inflação e isto tem feito que investidores tirem em parte o pé dos juros mais altos sem com isso dizer que não haverá altas consideráveis na taxa básica norte-americana que deve ter o ritmo aumentado de 25 para 50 pontos base", disse, em nota, André Perfeito, economista-chefe da Necton.

A queda dos juros futuros beneficia, principalmente, ações de crescimento e ligadas à economia local, que lideram as altas desta sessão. O índice Small Caps, mais ligado às empresas domésticas, salta quase 2%.

Cogna (COGN3): + 6,37%

CVC (CVCB3): + 3,99%

Petz (PETZ3): + 2,87%

Entre as maiores altas ainda estão as ações de petrolíferas, que avançam na esteira da alta de mais de 6% do petróleo. Como pano de fundo das negociações estão sinais de aperto da oferta da OPEP e expectativa de maior demanda com maior flexibilização das medidas contra a pandemia na China. O minério de ferro também subiu nesta madrugada, impulsionando as ações da Vale (VALE3).

PetroRio (PRIO3): + 3,17%

Vale (VALE3): + 1,97%

Petrobras (PETR4): + 1,33%

Mesmo com o ambiente favorável ao setor neste pregão, as ações do Banco Inter são negociadas em queda. Na última noite, a fintech anunciou parceria com o banco Mercantil e apresentou sua prévia operacional do primeiro trimestre. O Inter terminou o período com 18,6 milhões de clientes, 86% a mais do que no primeiro trimestre de 2021.

Banco Inter (BIDI11): - 6,198%

Banco Pan (BPAN4): - 0,81%