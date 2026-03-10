Ibovespa se recupera, sobe mais de 2% e volta aos 185 mil pontos

O Ibovespa opera nas máximas do dia com a volta do apetite ao risco dos investidores, que seguem acompanhando os desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio. Entre os maiores volumes negociados no dia, Itaú (ITUB4), Vale (VALE3) e B3 (B3SA3) são ações de peso do índice que operam em alta e dão impulso à bolsa. Por outro lado, as petrolíferas, como Petrobras (PETR3;PETR4) e PRIO (PRIO3), que divulgará balanço na noite de hoje, recuam.

Por volta das 14h20 (horário de Brasília), o Ibovespa avançava 2,24%, aos 184.962 pontos. Em paralelo, o dólar, que chegou a abrir em alta, recuava 0,58%, cotado a R$ 5,134.

O movimento da bolsa brasileira é acompanhado pelo desempenho positivo das ações nos Estados Unidos, que abriram em queda, mas viraram para o positivo. O índice Dow Jones subia 0,9%, em movimento semelhante ao do S&P 500, que avançava 0,62%. A Nasdaq também registrava variação positiva de 0,85%.

Petróleo em queda com declarações de Trump

Em paralelo, os preços do petróleo, que vinham em forte alta recentemente, voltaram a recuar. O tipo Brent, referência mundial, recuava 15%, com o barril cotado a US$ 84,09. Já o WTI, mais usado nos EUA, também recuava 16,4%, com o barril a US$ 79,23.

A geopolítica segue como pano de fundo para os mercados globais, especialmente após as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicando que a guerra contra o Irã pode estar próxima do fim.

Em entrevista à emissora CBS News, Trump afirmou que o conflito está “praticamente concluído” e que as operações militares avançaram mais rápido do que o previsto.

Segundo o presidente, os Estados Unidos estariam “muito à frente” do prazo inicialmente estimado para o fim da ofensiva. Ele também afirmou que a estrutura militar iraniana sofreu perdas significativas após os bombardeios, dizendo que o país não teria mais Marinha, comunicações ou Força Aérea operacionais.

Na noite de ontem, o presidente norte-americano reforçou os comentários de que a ofensiva militar poderia terminar em breve no Irã, destacando que os EUA estão "alcançando grandes avanços rumo à conclusão de nosso objetivo militar".

Em uma coletiva de imprensa em seu clube de golfe perto de Miami, o republicano também disse que o foco é "manter o fluxo de energia e petróleo para o mundo”.HOje, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que será "o dia de ataques mais intensos dentro do Irã".

Entretanto, o presidente do parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Ghalibaf, escreveu em uma postagem no X, antigo Twitter, que o país do Oriente Médio não está buscando um cessar-fogo, de acordo com uma tradução.

A Guarda Revolucionária Islâmica também afirmou que caberá ao Irã determinar quando a guerra chegará ao fim, segundo relatos da mídia estatal iraniana.

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou durante a madrugada que os ataques ainda não terminaram e que a operação militar continua com o objetivo de enfraquecer a liderança clerical iraniana.

Com sinais contraditórios vindos dos dois lados do conflito, o cenário para os mercados permanece marcado por elevada incerteza.