Ibovespa se afasta da máxima após manutenção de juros nos EUA

O Ibovespa se afastou das máximas históricas na tarde desta quarta-feira, 28, após desacelerar o ritmo de alta pouco antes da decisão de política monetária nos Estados Unidos e manter o movimento mais contido depois do anúncio do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Às 16h43, o principal índice acionário da B3 mantinha os ganhos mas em um patamar menor, com alta de 0,66%, aos 183.113 pontos.

Nas primeiras horas de negociação, o Ibovespa chegou a ultrapassar, de forma inédita, o nível dos 185 mil pontos, embalado por ampla valorização das ações e pela expectativa em torno das decisões de juros no Brasil e no exterior.

Ao longo da tarde, no entanto, o índice perdeu força. Pouco antes da divulgação da decisão do Fed, às 16h, o Ibovespa já mostrava desaceleração, movimento que se manteve após o anúncio do banco central americano. Às 16h43, dos 84 papéis que compõem a referência, 40 estavam em alta, mas 21 estáveis e 23 em baixa.

Apesar do ajuste intradiário, o desempenho ainda reforça o rali observado ao longo de janeiro, período em que a bolsa brasileira acumulou sucessivas máximas históricas. Na véspera, o Ibovespa havia encerrado o pregão em novo recorde de fechamento, aos 181.919 pontos, com alta de 1,79%, depois de tocar, de forma inédita, a região dos 183 mil pontos.

Fed mantém juros e mercado ajusta o fôlego

A perda de ritmo do Ibovespa coincidiu com a definição da política monetária nos Estados Unidos. O Federal Reserve decidiu interromper a sequência de cortes e manteve a taxa básica de juros no intervalo entre 3,50% e 3,75%.

A decisão foi anunciada nesta quarta, por volta das 16h, pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e veio em linha com as expectativas do mercado. A ferramenta FedWatch, do CME Group, já indicava elevada probabilidade de manutenção da taxa, conforme sinalizado pelos contratos futuros de juros negociados no mercado de derivativos.

Apesar disso, a decisão não foi unânime: duas autoridades monetárias votaram por um novo corte de 0,25 ponto percentual, como ocorreu nas três decisões anteriores.

Após o anúncio, os investidores passaram a aguardar com atenção a entrevista do presidente do Fed, Jerome Powell, em busca de sinais sobre o ritmo e o momento dos próximos ajustes na política monetária americana.

No Brasil, o mercado também manteve o foco na decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), prevista para as 18h30. A expectativa majoritária segue sendo de manutenção da taxa Selic, com atenção especial ao comunicado e às sinalizações sobre o balanço de riscos para a inflação e a atividade econômica.

Raízen lidera as altas e, Embraer, as baixas

Entre os destaques positivos, as ações da Raízen (RAIZ4) mantêm a liderança dos ganhos desde a manhã, com alta de 15,56%, pelo segundo pregão consecutivo, em meio a rumores de um possível aumento de capital para redução do endividamento.

Os papéis da C&A (CEAB3) também avançam 7,56%, beneficiados pela expectativa de queda dos juros futuros no primeiro semestre, enquanto a Usiminas (USIM5) também mantém o posto de terceira maior alta do dia, ao subir 6,57%, apoiada pela valorização dos metais e pelas discussões sobre medidas protecionistas para a indústria siderúrgica no Brasil.

A alta da companhia é acompanhada por outras siderúrgicas e mineradoras. A Vale (VALE3), que tem mais de 11% na participação do Ibovespa, avança 2,21%.

"Isso está ligado a notícias específicas de produção e de posição de mercado: a própria Vale voltou a ser citada como maior produtora mundial de minério de ferro, o que alimenta narrativa de performance operacional (apesar de o preço do minério em si não estar em alta hoje)", afirmou Ângelo Belitardo, gestor da Hike Capital.

"Contribui também o sentimento setorial positivo favorecido por expectativa de demanda futura de aço e matérias-primas, e pela rotação de carteira dos investidores que buscam setores com perspectiva de receita mais estável e subjacente exposição a commodities básicas", acrescentou.

Na ponta negativa, a Embraer (EMBR3) segue como a ação que mais perdeu nesta sessão, ao cair 3,66%, apesar de a companhia ter apresentado uma carteira de pedidos recorde nesta terça, 27, com uma soma de US$ 31,6 bilhões no quarto trimestre.

Na avaliação de Eduardo Rahal, analista chefe da Levante Inside Corp, a queda é "apenas de uma correção após um movimento extremamente positivo nas últimas semanas e meses. Mesmo com a queda recente, o papel acumula alta de cerca de 13,23% no ano, levemente abaixo do Ibovespa, mas praticamente em linha com o benchmark", afirmou Rahal.

"Queda reflete realização de lucros ou perfil de exposição distinto (sensível a ciclo de aviação e notícias operacionais) num dia em que o fluxo está mais direcionado a bancos, commodities e setores em rotação positiva", acrescentou Belitardo.