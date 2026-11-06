Ibovespa salta 1,39% após turbulência em Wall Street, mas fecha semana quase estável

O Ibovespa voltou a subir e fechou em alta de 1,39% nesta sexta-feira, 6, aos 168.498,45 pontos, em um movimento de recuperação após a forte onda de aversão a risco que derrubou as bolsas globais na véspera. O índice oscilou entre a mínima de 165.909,74 pontos e a máxima de 169.073,04 pontos, com volume financeiro de R$ 23,6 bilhões. Na semana, o principal indicador da B3 acumulou ganho de 0,34%.

A recuperação acompanhou a melhora do apetite por risco no exterior, especialmente no setor de tecnologia americano, após as fortes perdas da quinta-feira.

No mercado doméstico, investidores também repercutiram declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o compromisso do governo com as metas fiscais, enquanto seguem à espera de medidas concretas para as contas públicas.

"Alguém pode falar que esse governo não tem responsabilidade fiscal? Alguém pode falar? Para alguém falar que a gente não tem, as pessoas precisam dizer como é que nós pegamos esse governo", disse Lula durante evento do Conselho Nacional de Política Energética nesta sexta.

Entre as ações de maior peso, Vale (VALE3) subiu 2,19%, enquanto Petrobras (PETR4) caiu 1,28% e Petrobras (PETR3) recuou 1,10%, limitando parte dos ganhos do índice.

Entre os bancos, o desempenho foi positivo: Banco do Brasil (BBAS3) subiu 3,88%, Bradesco (BBDC4) avançou 3,12%, BTG Pactual (BPAC11) ganhou 3,04% e Itaú (ITUB4) subiu 1,40%. Santander (SANB11) foi exceção, com queda de 1,08%.

Já a Cosan (CSAN3) liderou as altas do Ibovespa, com avanço de 10,80%, após notícias de negociações para a venda de uma participação de 25% na Compass. Na sequência, C&A (CEAB3) subiu 9,01% e CSN (CSNA3) avançou 8,89%.

Na ponta negativa, Natura (NATU3) caiu 3,36%, seguida por Ultrapar (UGPA3), com recuo de 2,71%, e Caixa Seguridade (CXSE3), que perdeu 2,15%.

Para Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital, a alta representa uma recuperação técnica depois do estresse global provocado pelas preocupações com o setor de tecnologia e inteligência artificial.

"No mercado brasileiro, o próprio índice chegou ao patamar de mínima de 2026 e interrompeu a queda até então, mostrando que os investidores encontraram um preço onde se sentem mais confortáveis com a exposição ao risco", afirma.

Segundo Xavier, a temporada de balanços também ajuda a diferenciar empresas com maior capacidade de atravessar períodos econômicos adversos. O mercado, porém, ainda aguarda definições sobre o ajuste fiscal em Brasília.

"É um evento relevante que pode modificar a precificação de forma relevante e aumentar o volume negociado", diz. O executivo observa que o giro desta sexta-feira ficou entre 30% e 40% abaixo da média dos últimos 20 pregões.

Dólar sobe após payroll forte elevar apostas sobre juros nos EUA

O dólar à vista fechou em alta de 0,36% diante do real nesta sexta-feira, a R$ 5,508, após oscilar entre R$ 5,481 e R$ 5,531. Na semana, a moeda americana acumulou valorização de 1,18%.

No exterior, a divisa ganhou força após a divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos. O país criou 165 mil vagas fora do setor agrícola em outubro, mais que o dobro das 65 mil projetadas pelos economistas. A taxa de desemprego também recuou, de 4,2% para 4,1%.

Os dados reforçaram as apostas de que o Federal Reserve (Fed), banco central americano, poderá voltar a elevar os juros em dezembro. Segundo dados do CME, a probabilidade de uma alta passou de 66,9% na quinta-feira para 76,8% nesta sexta.

No Brasil, porém, o movimento de valorização do dólar foi mais moderado do que o observado em relação a outras moedas. O maior apetite por risco dos investidores e as declarações de Lula em defesa do compromisso fiscal ajudaram a conter a pressão sobre o câmbio.

Bolsas de NY recuperam parte das perdas, mas fecham semana no vermelho

As bolsas americanas tiveram uma sessão de recuperação nesta sexta-feira, com a retomada parcial das ações de tecnologia após a forte liquidação da véspera. O movimento, contudo, não foi suficiente para reverter as perdas acumuladas ao longo da semana.

O Nasdaq, que havia despencado 5,5% na quinta-feira, registrou a maior alta entre os principais índices nesta sessão. O desempenho positivo refletiu uma recuperação de parte das ações ligadas à tecnologia e à inteligência artificial. Já o Dow Jones permaneceu no campo negativo, pressionado por setores mais ligados à economia tradicional.

O payroll acima das expectativas também entrou no radar dos investidores, ao reforçar a percepção de que o mercado de trabalho americano continua aquecido e pode levar o Fed a adotar uma postura mais restritiva na política monetária.

O Dow Jones encerrou em queda de 0,46%, aos 51.285,73 pontos. O S&P 500 subiu 0,31%, aos 7.376,87 pontos, enquanto o Nasdaq avançou 1,09%, aos 24.579,42 pontos. Na semana, entretanto, os índices acumularam perdas: o Dow Jones recuou 0,94%, o S&P 500 caiu 2,68% e o Nasdaq perdeu 3,37%.