Ibovespa resiste à pressão da Petrobras e volta aos 173 mil pontos

Por volta das 14h, o Ibovespa subia 0,9%, aos 173.410 pontos. As maiores altas eram ASAI3 (+7,58%), DIRR3 (+6,48%), CURY3 (+6,00%), CEAB3 (+5,87%) e RADL3 (+5,68%). Entre as maiores baixas estavam USIM5 (-2,53%), CSNA3 (-2,52%), CMIN3 (-2,01%) e EMBJ3 (-1,85%).

O dólar operava praticamente estável, com ligeira queda de 0,03%, a R$ 5,15.

Índices americanos operam no azul

Em Nova York, os índices avançavam. O Dow Jones subia 0,15%, aos 53.499,08 pontos, o S&P 500 ganhava 0,25%, aos 7.672,12 pontos, e o Nasdaq avançava 0,56%, aos 26.126,70 pontos.

Bolsas europeias fecham em alta, com exceção de Paris

As bolsas europeias encerraram esta terça-feira (25) em alta, com exceção do índice CAC 40, de Paris. O alívio nos preços do petróleo e das taxas dos títulos soberanos deram suporte ao desempenho positivo nos mercados acionários europeus, juntamente aos ganhos de empresas de tecnologia e de defesa do continente.

O índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou em alta de 0,38%, aos 656,72 pontos, o DAX, de Frankfurt, avançou 0,61%, a 26.266,14, e o FTSE 100, de Londres, ganhou 0,29%, a 10.886,16. Na contramão de seus pares, o CAC 40, de Paris, perdeu 0,16%, a 8.439,20 pontos.

Os setores de defesa (+0,95%) e tecnologia (+0,21%) se destacaram na sessão, enquanto o segmento de luxo (-1,24%) teve uma das piores atuações, pressionando a bolsa de Paris. Entre as ações individuais, a ASML avançou 0,75%, em linha com os pares internacionais, após o ajuste de posições registrado na véspera no segmento de "tech".

O forte alívio nos preços do petróleo também contribuiu para o avanço das bolsas e gerou uma descompressão nas taxas dos títulos soberanos do continente. A referência global, o Brent, operava abaixo da faixa de US$ 89 por barril, apesar das sanções econômicas dos Estados Unidos ao Irã.

Também foram divulgados, hoje, dados de sentimento positivos no continente. O índice Ifo de confiança empresarial apresentou melhora significativa em agosto na Alemanha, juntamente com uma aceleração no Produto Interno Bruto (PIB) do país no 2º trimestre.