Ibovespa renova máximas: o que esperar da Bolsa daqui para frente?

O Ibovespa voltou a quebrar recordes em 2025.

Na terça-feira, 16, o índice renovou máximas de fechamento e intraday, ao encerrar a sessão em alta de 0,36%, aos 144.061 pontos, após alcançar 144.584 na máxima do dia. O acumulado do ano já chega a 19,85%, desempenho que em menos de nove meses quase iguala o ganho de 2023 e reverte a queda de 2024. A pergunta agora é: até onde o Ibovespa pode ir?

Para metade dos 33 gestores consultados pelo Bank of America, que administram cerca de US$ 95 bilhões, o índice deve superar os 150 mil pontos até o fim de 2025. Em agosto, apenas 10% consideravam esse cenário possível.

Apetite por risco e cortes de juros

O LatAm Fund Manager Survey mostra que o apetite por risco está no nível mais alto desde 2021, enquanto as proteções contra quedas caíram a mínimas históricas. O nível médio de caixa está em 6%, próximo da média histórica de 5,4%.

Isso significa que gestores estão mais expostos à renda variável, apoiados na expectativa de cortes de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No cenário doméstico, metade já espera pelo menos uma redução da Selic ainda em 2025. O BofA projeta a primeira queda em dezembro, levando a taxa para a faixa de 14,5% a 15%.

Outro fator de suporte vem do câmbio. Os gestores agora enxergam o real entre R$ 5,11 e R$ 5,40 por dólar no fim de 2025, melhora em relação à faixa de R$ 5,41 a R$ 5,70 projetada no mês anterior.

Nos setores, bancos e utilities continuam como os preferidos dos gestores, enquanto commodities seguem entre os menos atrativos. Nas estratégias, qualidade e crescimento permanecem em destaque, mas também aumentou o apetite por ativos de maior risco.

Riscos e desafios

Apesar da euforia, os riscos seguem no radar dos gestores. O levantamento mostra que os mais citados são juros mais altos nos Estados Unidos e a força do dólar.

Os investidores também esperam que o ruído em torno de tarifas comerciais sobre Brasil e México perca força daqui em diante, reduzindo um risco que antes pesava sobre a região.

Dentro da região, 61% dos gestores acreditam que o Brasil deve superar o México em desempenho nos próximos seis meses, contra 35% no levantamento anterior.