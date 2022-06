Ibovespa vira e recupera os 100 mil pontos, apesar de queda da Vale; Magalu sobe 8%

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 opera no azul nesta segunda-feira, 20, acompanhando o movimento de correção nas bolsas internacionais após uma semana de fortes perdas. No exterior, os índices europeus operam em alta, assim como os futuros americanos – as bolsas dos Estados Unidos não funcionam hoje devido ao feriado de Juneteenth.

O dia é de alívio após o derretimento das bolsas na última quarta-feira, 15. Na data, o Federal Reserve (Fed, banco central americano), elevou a taxa de juros do país em 0,75 ponto percentual – aumento mais duro que o esperado pelo mercado. O S&P 500, principal índice americano, encerrou a última semana em queda de quase 6%, em seu pior resultado desde 2020.

Ibovespa: + 0,32%, 100.139 pontos.

A Vale (VALE3) recua mais de 2%, pressionada pela queda do minério de ferro na China. Os holofotes, no entanto, ficam com as ações da Petrobras, que chegaram a cair 2% pela manhã, após José Mauro Coelho, presidente da estatal, ter renunciado ao posto nesta manhã, mas recuperaram o prejuízo e operam em leve alta, de 0,5%.

Coelho já havia sido demitido por Bolsonaro, mas aguardava rito no conselho de administração para deixar efetivamente o comando da estatal. A renúncia, informada pela Petrobras em fato relevante, acelerou o processo.

Petrobras (PETR3) : + 1%

Petrobras (PETR4) : + 1,5%

Vale (VALE3) : - 2,38%

A saída do executivo responde à escalada da pressão sobre a Petrobras após o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmar na sexta-feira que Coelho deveria renunciar “imediatamente”. No dia anterior, a estatal havia anunciado um reajuste de 14% no diesel e 5% na gasolina que entrou em vigor no fim de semana.

Os papéis começaram a cair imediatamente após a retomada da negociação, que ficou suspensa na primeira hora do pregão. Isso porque, como o fato relevante foi divulgado com a bolsa aberta, a B3 suspende a negociação para dar tempo de reação ao investidor. Após a suspensão, as ações devem entraram em leilão de cinco minutos e voltaram a ser negociadas por volta das 11h.

O anúncio também mexeu com o câmbio, e o dólar passou a subir contra o real depois da demissão de Coelho. Na máxima, a moeda chegou a ser negociada a R$ 5,189.

Dólar comercial : + 0,32%, a R$ 5,16

Destaques de ações

Entre as maiores altas do dia estão os papeis do Magazine Luiza (MGLU3) e da WEG (WEGE3). A varejista segue o movimento de correção parcial, dado que acumula ainda uma queda de 64% desde o início do ano.

Já a WEG sobe forte, na vice-liderança do pregão, após uma recomendação de compra pelo banco BTG Pactual. A equipe de análise do banco elevou a recomendação do papel para compra, e estipulou um preço-alvo de R$ 40 em 12 meses, o que significa uma valorização de 75% em relação à cotação de fechamento da última sexta-feira, 17.

No lado negativo, as petroleiras privadas aparecem entre as maiores quedas da bolsa. A 3R Petroleum chegou a recuar mais de 7% na mínima do dia. Ao longo do pregão, no entanto, os papéis arrefeceram parte das perdas.

Vale lembrar que o setor reage ainda às quedas do preço do petróleo no mercado internacional. A commodity vem sendo penalizada desde a semana passada, com investidores especulando uma diminuição da demanda caso a economia americana entre em cenário de recessão.