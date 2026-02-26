Ibovespa recua para os 190 mil pontos com baixas de Vale e Petrobras

O Ibovespa abriu as negociações desta quinta-feira, 26, em leve alta, mas não conseguiu sustentar o movimento positivo e passou a operar no campo negativo nos primeiros minutos do pregão. Às 10h29, o principal índice acionário da B3 recuava 0,27%, aos 190.726 pontos.

No mesmo horário, o mercado mostrava desempenho misto: 17 ações caíam, 34 operavam estáveis e 33 avançavam. Apesar do maior número de papéis no campo positivo, o índice era pressionado por ações de grande peso na carteira teórica.

No campo negativo, figuravam as ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR3 e PETR4), que juntas têm participação relevante no índice e acabam influenciando o desempenho geral. Os papéis do Banco do Brasil (BBAS3), que na véspera haviam destoado do movimento de queda dos demais bancos, também operavam em baixa nesta manhã.

As ações da estatal do petróleo acompanhavam a queda da commodity no mercado internacional, em meio às incertezas envolvendo as negociações entre Estados Unidos e Irã sobre o programa nuclear iraniano.

Já os papéis da mineradora recuavam diante de preocupações com a demanda externa e após a forte valorização acumulada ao longo deste ano.

O início mais fraco desta quinta ocorre após um pregão volátil na véspera. Na quarta, 25, o Ibovespa chegou a renovar máximas históricas ao superar pela primeira vez os 192 mil pontos e tocar 192.234,55 pontos no intradiário. No entanto, perdeu força ainda no início da tarde e encerrou em leve queda de 0,13%, aos 191.247 pontos.

O movimento de realização de lucros e a pressão de ações como Petrobras e bancos pesaram sobre o índice. Na reta final, o Ibovespa até ensaiou uma recuperação e se aproximou da estabilidade, mas não conseguiu sustentar o fôlego e fechou no vermelho, um dia após ter registrado o 13º recorde de encerramento do ano.

O que está no radar do mercado

Já nesta quinta, os investidores estão de olho em dados dos Estados Unidos. O principal destaque são os pedidos iniciais de seguro-desemprego, divulgados às 10h30 pelo Departamento do Trabalho. O dado, referente à semana encerrada em 20 de fevereiro, vem apresentando queda nas últimas semanas.

Na última leitura, foram registrados 206 mil pedidos iniciais, enquanto os pedidos contínuos somaram 1,87 milhão. O indicador é acompanhado de perto por investidores por oferecer sinais sobre a força do mercado de trabalho americano e, consequentemente, sobre os próximos passos da política monetária.

A temporada de balanços adiciona mais um componente ao radar. No Brasil, divulgam resultados empresas como Axia Energia, B3, Caixa Seguridade, Marcopolo, Rumo e Copel.

No exterior, os investidores acompanham números de companhias como Dell Technologies, Warner Bros. Discovery — em meio à disputa pelo estúdio envolvendo Netflix e Paramount —, Aura Minerals, Trump Media e Miniso, na China.