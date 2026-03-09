Ibovespa recua, mas petroleiras limitam queda; dólar vira e cai para R$ 5,22

O Ibovespa abriu as negociações desta segunda-feira, 9, em queda, refletindo o aumento da aversão a risco nos mercados globais. Às 10h15, o principal índice acionário brasileiro recuava 0,22%, aos 178.978 pontos.

No radar dos investidores está a escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã, que mantém elevados os temores de uma interrupção prolongada na oferta global de petróleo.

Sem sinais claros de desescalada do conflito, os preços do barril voltaram a subir e ultrapassaram os US$ 100 no mercado internacional, ampliando a cautela entre investidores.

Na bolsa brasileira, a alta das petroleiras ajuda a limitar as perdas do índice. As ações da Petrobras avançam mais de 2% no início do pregão, tanto nos papéis ordinários (PETR3) quanto preferenciais (PETR4). Entre as empresas que acompanham a valorização do petróleo, o destaque é a Prio (PRIO3), que sobe mais de 4%.

Dólar vira e cai

Já o dólar começou a sessão desta segunda em alta de 0,35%, cotado a R$ 5,262. Nos primeiros minutos de negociação, a moeda americana tocou nos R$ 5,28. Em paralelo à abertura da bolsa, porém, a moeda americana recuou para 0,37%, cotada a R$ 5,225.

Guerra do Irã no foco

Neste domingo, 8, o governo iraniana sob emitiu um alerta de risco de chuva ácida após ataques israelenses contra depósitos de petróleo na capital do Irã neste domingo, 8. Os bombardeios atingiram pelo menos quatro depósitos de combustível e um centro logístico durante a madrugada, provocando grandes incêndios que continuavam ativos horas depois.

A ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel interrompe exportações de petróleo e gás natural no Oriente Médio, provocando cortes em países como Kuwait, Iraque, Catar, Emirados Árabes e Arábia Saudita.

O tráfego pelo Estreito de Ormuz, rota estratégica responsável por cerca de 20% do transporte global de petróleo, está praticamente interrompido.

As paralisações fizeram o preço do barril disparar. O WTI ultrapassou US$ 108 e o Brent superou US$ 107, com altas de 18% e 16%, respectivamente, no pré-mercado neste ontem. Analistas alertam que o patamar de US$ 100 por barril pode ser crítico para a economia global caso o conflito se prolongue.

No plano interno do Irã, a Assembleia de Especialistas elegeu Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, como novo líder supremo. Clérigo da linha-dura, ele conta com o apoio da Guarda Revolucionária e atuou nos bastidores ao lado do pai.