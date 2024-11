Ibovespa recua em véspera de feriado diante de tensão entre Rússia e Estados Unidos

O Ibovespa recua nesta terça-feira, 19, acompanhando a maior cautela no mercado internacional diante do aumento das tensões entre Rússia e Estados Unidos. A escalada ocorre após o governo americano autorizar a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance em território russo.

Ibovespa hoje

Ibovespa: -0,26%, 127.435

A Rússia revisou sua doutrina interna sobre as condições para o uso de força nuclear, segundo a NBC. O novo texto, ainda de acordo com a emissora, "estabelece que a Federação Russa reserva-se o direito de usar armas nucleares em caso de agressão com o uso de armas convencionais contra ela ou a República de Belarus, que crie uma ameaça crítica à soberania ou integridade territorial. Agressão contra a Federação Russa por qualquer estado não nuclear, com a participação ou apoio de um estado nuclear, é considerada um ataque conjunto".

As bolsas europeias registram fortes quedas nesta terça-feira, com destaque para os mercados de Milão e Moscou, que recuam mais de 2%. Nos Estados Unidos, os índices futuros apontam para um pregão de perdas.

No Brasil, os investidores aguardam a apresentação do pacote fiscal de corte de gastos, que deve ser divulgada após o feriado da Consciência Negra, nesta quarta-feira, 20. O tema é central nas discussões do mercado local, devido às preocupações com o equilíbrio das contas públicas.