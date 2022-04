Ibovespa recua com cautela em NY; Inter sobe com listagem nos EUA

Ibovespa hoje: a bolsa brasileira apresenta leve queda nos primeiros negócios desta segunda-feira, 18, acompanhando o tom de cautela do mercado americano. Inflação e expectativa de aperto monetário mais duro na maior economia do mundo seguem como pano de fundo.

Vale e Petrobras, com as maiores participações do Ibovespa contribuem para a queda do índice, recuando mais de 1%. Os grandes bancos do país reduzem as perdas.

Na ponta positiva, as units do Banco Inter (BIDI11) lideram as altas, após o banco anunciar a retomada de seus planos de listagem na Nasdaq, com novos detalhes sobre a operação. Uma das mudanças em relação ao modelo proposto anteriormente está nas condições para o cash-out., que será limitada a R$ 1,131 bilhão, equivalente a 10% do valor das ações em livre circulação.