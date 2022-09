Ibovespa hoje: bolsa vira para alta e recupera marca dos 110 mil pontos

Após abrir em queda, o Ibovespa virou para alta e registra, nesta segunda-feira, 19, seu primeiro pregão de alta em cinco sessões. O principal índice da B3 acompanha o mercado internacional e passa por correção após acumular perda de 2,69% na última semana.

Ibovespa : + 0,84%, 110.198 pontos

No cenário interno, a divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central nesta manhã mostrou números melhores do que o mercado esperava, tanto na expansão do Produto Interno Bruto (PIB), quanto no arrefecimento da inflação.

A previsão do mercado financeiro para o PIB passou de 2,39% na semana passada para 2,65% nesta semana, enquanto a alta dos preços deverá ser de 6% neste ano, previsão menor do que a da semana passada, que foi de 6,40%.

O grande impulso para a virada do Ibovespa, no entanto, vem do exterior, onde os mercados também tem um dia de alta após fortes perdas na última semana. Os investidores seguem de olho na provável nova alta das taxas de juros nos Estados Unidos e em outras grandes economias, como Reino Unido, Suíça e Japão, mas aproveitam o pregão desta segunda para voltar às compras.

Dow Jones (Nova York) : + 0,35%

S&P 500 (Nova York) : + 0,26%

Nasdaq (Nova York) : + 0,20%

O foco principal da atenção dos investidores nesta semana será a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos EUA. A partir de terça-feira, 20, o órgão iniciará uma reunião de dois dias que poderia resultar em outro aumento de 75 pontos-base na taxa de juros.

Caso essa hipótese seja confirmada, os juros nos Estados Unidos chegarão a uma taxa entre 3% e 3,25% ao ano.

Entretanto, por causa da alta da inflação americana, existe a possibilidade de uma alta de 100 pontos, o que levaria os juros para o nível entre 3,25% e 3,50%.

Além do Fed, o Banco Central do Brasil também irá tomar sua decisão de política monetária nesta semana, em evento conhecido no mercado brasileiro como “Super Quarta” – dia em que as decisões dos EUA e do Brasil caem na mesma data. A taxa básica de juros (Selic) atualmente está em 13,75% ao ano, e a expectativa do mercado é de manutenção da taxa.

Ações em destaque

Os destaques da manhã desta segunda-feira são as ações da Cogna (COGN3) e da Yduqs (YDUQ3), que sobem após a mensagem divulgada via Twitter pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que vai voltar a investir no FIES em caso de vitória eleitoral em outubro.

Na ponta negativa, a pior do dia é a MRV (MRVE3), seguida pela Marfrig (MRFG3) e pela BRF (BRFS3). As ações de empresas produtoras de proteína animal estão caindo mesmo em um dia de alta do dólar, com a moeda americana que se valoriza 0,40%, cotada em R$ 5,28.

Por sua vez, as ações da Oi (OIBR3) abriram em forte queda no começo do pregão, chegando a perder 13% após a notícia de que TIM Brasil (TIMS3), Vivo (VIVT3) e Claro pediram que a empresa devolva R$ 1,73 bilhão, valor que corresponde a diferença entre o ajuste pós-fechamento e o valor retido pelas compradoras na operação de venda da unidade móvel da companhia.