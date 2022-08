Ibovespa acompanha queda de Wall Street à espera de Jackson Hole

O Ibovespa inicia a semana em queda, operando em baixa nesta segunda-feira, 22. O desempenho do índice acompanha o clima negativo no exterior, que vem penalizando os índices de Wall Street desde a última semana.

Ibovespa : - 1,09%, aos 110.279 pontos

Por lá, investidores temem que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) intensifique o ciclo de aperto monetário, retirando liquidez das bolsas.

A expectativa para esta semana é com a realização do simpósio econômico anual do Fed em Jackson Hole, que começa na quinta-feira, 25, nos Estados Unidos. Jerome Powell, presidente do Fed, discursa na sexta-feira, 26, e sua fala pode fornecer mais pistas sobre o caminho da autoridade monetária na condução dos juros.

Vale lembrar que, na última semana, as bolsas internacionais engataram tendência de queda após a divulgação da ata da última reunião do Fed, que reacendeu os temores com a alta de juros após um rali de recuperação.

No início desta segunda, os principais índices globais mantêm a tendência negativa.

Dow Jones futuro (Nova York) : - 1,01%

S&P 500 futuro (Nova York) : - 1,20%

Nasdaq futuro (Nova York) : - 1,48%

O cenário global de aversão a risco favorece o dólar, que opera em leve alta contra o real nesta manhã.