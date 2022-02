Ibovespa sobe 1% e descola do exterior, que recua com crise na Ucrânia

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 voltou a subir nesta terça-feira, 22, que marcou mais um dia de apreensão no mercado internacional, atento aos desdobramentos da crise na Ucrânia. Após três pregões de queda influenciados pelo exterior, o Ibovespa conseguiu se descolar dos Estados Unidos e fechou o dia em alta de 1,04%, aos 112.891 pontos.

Ao longo da tarde, o Ibovespa chegou a perder força com a apreensão internacional, mas recuperou a tendência de alta. O fluxo de investimento estrangeiro e a alta das ações das commodities foram os principais fatores de sustentação do índice.

Em meio às incertezas globais, grandes bancos internacionais, como o UBS, recomendam a busca por commodities para atravessar a turbulência. Nesse quesito, o mercado brasileiro se tornou uma alternativa. Somente até o último dia 18, a B3 havia registrado a entrada de 55,8 bilhões de reais no ano, sendo 23,3 bilhões de reais apenas em fevereiro.

A entrada de capital externo manteve ainda o dólar comercial em trajetória de queda. A moeda cai pelo sétimo pregão dos últimos oito, sendo negociado abaixo de 5,10 reais, fechando em baixa de 1,09%, aos 5,0511 reais.

Esta é a menor cotação para a moeda americana desde o dia 1º de julho do ano passado, quando o dólar encerrou a sessão negociado a 5,0447 reais. Em fevereiro, o dólar recua 4,80%, aprofundando o movimento de queda da moeda no ano para 9,37%.

Nos Estados Unidos, por outro lado, as bolsas fecharam o pregão em queda. Durante todo o dia investidores estiveram apreensivos com possíveis sanções do governo americano à Rússia após o país reconhecer territórios ucranianos de maior apoio separatista como independentes. A Rússia também enviou tropas à região, aumentando a tensão com o Ocidente.

Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça o primeiro pacote de sanções dos EUA contra a Rússia pelo que ele classificou como o “início de uma invasão russa da Ucrânia”, e prometeu punições mais severas se a Rússia continuar sua agressão. As sanções visam, entre outros pontos, a dívida soberana da Rússia, impedindo que o país capte dinheiro ou negocie títulos em mercados americanos e europeus.

As quedas chegaram a ser mais duras antes da fala de Biden, com as bolsas recuando mais de 1,5%. O movimento perdeu parte da força no final do pregão, com investidores ainda avaliando o potencial dano das sanções à Rússia.

Dow Jones (EUA): - 1,42%

S&P 500 (EUA): - 1,01%

Nasdaq (EUA): - 1,23%

Destaques de ações

Apesar da maior cautela no exterior, as altas foram disseminadas na bolsa local. As maiores empresas da B3 – que estão entre as mais beneficiadas pela chegada do investidor estrangeiro – apresentaram movimentos sólidos de alta nesta terça.

Vale (VALE3), JBS (JBSS3), Banco do Brasil (BBAS3) e Ambev (ABEV3) ficaram na ponta positiva. Destaque de alta para os papéis da B3 (B3SA3), que são beneficiados pelo fluxo de capital estrangeiro entrando na bolsa local.

JBS (JBSS3) : + 2,59%

B3 (B3SA3): + 2,27%

Ambev (ABEV3): + 1,80%

Vale (VALE3): + 1,74%

Banco do Brasil (BBAS3) : + 0,94%

As maiores altas do dia foram dos papéis de Fleury (FLRY3), Cogna (COGN3) e Soma (SOMA3), que subiram mais de 7%.

Fleury (FLRY3): + 8,24%

Soma (SOMA3): + 7,32%

Cogna (COGN3): + 7,05%

As ações da Localiza (RENT3) também figuram entre as maiores altas do Ibovespa, antes de a empresa divulgar o balanço do quarto trimestre nesta noite. Fora do Ibovespa, sua concorrente Movida (MOVI3), que apresentou números robustos na última noite, disparou mais de 9%.

Movida (MOVI3) : + 8,85%

Localiza (RENT3): + 6,08%

Já as ações das petroleiras fecharam o dia em queda, devolvendo os ganhos da véspera, quando foram o principal destaque positivo do dia. O movimento foi na contramão do preço do petróleo, que continua subindo. Preocupações sobre possíveis sanções ao óleo e gás russo têm impulsionado a commodity.

PetroRio (PRIO3): - 2,89%

3R (RRRP3): - 2,54%

Petrobras (PETR3): - 1,55%

Petrobras (PETR4): - 0,33%

Petróleo Brent : + 0,97%, a 96,32 dólares o barril

Na liderança da ponta negativa, os papéis do Inter (BIDI11) desabaram mais de 9%, após a divulgação do balanço do quarto trimestre decepcionar investidores. O banco teve queda de 67,1% no lucro do quarto trimestre, pressionado por elevação de provisão para créditos duvidosos e na linha de despesas.

Já a Americanas (AMER3), que continua com seus canais de vendas online fora do ar, teve mais uma sessão de perdas. Os sistemas da companhia foram alvo de ataque digital durante o final de semana.