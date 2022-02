Ibovespa tem 3ª queda consecutiva após Rússia subir o tom contra Ucrânia

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 fechou em queda nesta segunda-feira, 21, registrando seu terceiro pregão consecutivo de perdas. O Ibovespa fechou o pregão em queda de 1,02%, aos 111.725 pontos.

Após abrir o dia em alta, a bolsa brasileira se uniu ao mercado internacional, que segue monitorando a possibilidade de guerra na Ucrânia.

A virada ocorreu após o presidente russo, Vladimir Putin, assinar nesta segunda-feira um decreto reconhecendo duas regiões separatistas no leste da Ucrânia como independentes. A decisão joga um balde de água fria nas negociações de paz e piora as relações com países do Ocidente.

Segundo a Reuters, a medida de Moscou deve acabar com uma iniciativa de última hora do presidente norte-americano, Joe Biden, de se reunir com Putin para impedir que a Rússia realize uma invasão da Ucrânia.

Com a escalada dos conflitos, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou o dia em queda de 1,30%. O cenário negativo foi seguido pelos índices futuros de Wall Street, que manteve seu pregão à vista fechado devido ao feriado de Dia do Presidente nos Estados Unidos.

Dow Jones futuro (EUA): - 0,91%

S&P 500 futuro (EUA): - 1,24%

Nasdaq futuro (EUA): - 1,86%

Stoxx 600 (Europa): - 1,30%

Apesar do sentimento de aversão ao risco, o dólar comercial manteve queda firme contra o real, impulsionado pelo apetite estrangeiro, atraído pelos altos juros do país. A moeda americana fechou o dia em baixa de 0,64%, a 5,107 reais, após atingir, na mínima do dia, a marca de 5,075 reais.

“A moeda estava muito depreciada desde o início da crise. Além disso a política monetária conduzida pelo Banco Central brasileiro é uma das mais agressivas do mundo, com uma taxa de juros real das mais elevadas do mundo, o que aumenta a entrada de capital estrangeiro no País”, afirmou Patrícia Krause economista-chefe da Coface para América Latina.

Destaques de ações

A entrada do investidor estrangeiro no Brasil também se dá via bolsa – já são 53,70 bilhões de reais investidos na B3 apenas neste ano. As principais apostas são nas ações de commodities, que voltaram a subir hoje e impediram uma queda ainda maior do Ibovespa.

O petróleo foi influenciado pela escalada da crise entre Ucrânia e Rússia, sendo este último país um grande exportador da commodity. A expectativa de um conflito causou preocupação sobre a oferta e fez os preços dispararem. A alta impulsionou as ações de petroleiras brasileiras, que lideraram os ganhos do Ibovespa.

3R (RRRP3): + 3,87%

PetroRio (PRIO3): + 3,65%

Petrobras (PETR3): + 2,70%

Petrobras (PETR4): + 2,58%

Petróleo Brent : + 3,31%, a 96,64 dólares o barril

Já as ações da Vale (VALE3) subiram mais de 1,5% na máxima do dia, com a recuperação do minério de ferro na China, após ter registrado a pior semana desde 2020. Ao longo do pregão, no entanto, os papéis perderam força e encerraram em leve alta.

A expectativa é de que o fim das Olimpíadas de Inverno no país motive maior demanda pela commodity, com aumento da produção de siderúrgicas. O setor, entre os mais poluidores do país, vinha sofrendo pressão do governo local, que buscava melhorar a qualidade do ar para o evento.

Vale (VALE3): + 0,08%

Apesar da alta das commodities, que têm grande peso na composição do Ibovespa, a maioria das ações do índice fechou o dia em queda.

As perdas foram lideradas pelos papéis da Americanas (AMER3). A companhia suspendeu as operações de suas plataformas de e-commerce neste fim de semana, após identificar "acesso não autorizado" em seus canais. Os sites Americanas.com.br e Submarino.com.br seguem fora do ar.

Americanas (AMER3): - 6,61%

A instabilidade, "obviamente", irá afetar a receita da empresa, disse Marcel Zambello, analista de ações do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 21. "Isso vai ter impacto no faturamento. Um ou dois dias sem vendas digitais não fazem preço [nas ações], mas prejudica o resultado", disse Zambello.