Ibovespa perde força pressionado por Vale; Petrobras sobe

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 opera próximo da estabilidade nesta terça-feira, 8. Após abrir em firme alta, se recuperando de sua maior queda do ano, registrada no último pregão, o Ibovespa perdeu força, pressionado pela queda das ações da Vale (VALE3), com a maior participação do índice. O papel chegou a cair mais de 3% pouco antes do meio-dia, depois da abertura do pregão à vista nos Estados Unidos.

Às: 13h05

Ibovespa: - 0,09%, 111.490 pontos

Dólar: + 0,25%, 5,093 reais

Vale (VALE3): - 2,61%

Em Nova York, as bolsas de valores seguem sem uma direção definida, sem conseguir se recuperar da maior queda do S&P 500 desde 2020. O tom é ligeiramente melhor na Europa, com investidores repercutindo a notícia da Bloomberg de que a União Europeia planeja vendas massivas de títulos para financiar gastos em defesa e energia em oposição à Rússia.

S&P 500 (EUA): - 0,08%

DAX (Alemanha): + 0,47%

Stoxx 600 (Europa): + 0,54%

O que ajuda a sustentar o Ibovespa s]ao as as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que sobem quase 2% nesta sessão. Na última sessão, os papéis caíram mais de 7%, após sinalizações do presidente Jair Bolsonaro sobre uma possível interferência na política de preços da estatal. A medida penalizaria as margens da empresa para suavizar os efeitos da guerra na Ucrânia no preço dos combustíveis. O petróleo, que vinha perdendo força desde que tocou a máxima de 139 dólares no início da semana, volta a ser negociado em alta nesta terça, acima de 130 dólares .

Apesar das preocupações do mercado, Fernando Mollo, analista do BTG Pactual, acredita que, mesmo sem o reajuste de preços, o cenário ainda é favorável para a Petrobras. O possível congelamento dos combustíveis, segundo o analista, "é mais do que compensado pela produção e exploração de petróleo".

"Ela tem custo de produção bem baixo . A Petrobras deve ter crescimento de Ebida [lucro antes de juros, depreciação e amortização] em 2022, mesmo com notícias negativas na frente de refino", disse Mollo no programa Abertura de Mercado, da Exame Invest, desta terça.

Além da Petrobras, as petroleiras privadas, PetroRio (PRIO3), 3R (RRRP3) e Petrorecôncavo (RECV3) são negociadas em alta.

Petrobras (PETR4): + 1,76%

PetroRio (PRIO3): + 7,19%

3R (RRRP3): + 3,76%

Petrorecôncavo (RECV3): + 2,96%

Entre as maiores altas ainda estão as ações de companhias aéreas, que se recuperam após tombarem quase 20% no último pregão, refletindo o aumento de custos pela alta do petróleo. Dados operacionais também ajudam a melhorar o humor de investidores sobre o setor. Nesta manhã, a Azul (AZUL4) informou que seu tráfego de passageiros teve crescimento anual de 20,1% em fevereiro.

"Novamente, em fevereiro, vimos a demanda superando os níveis pré-pandemia, permitindo a manutenção racional da nossa capacidade e alavancagem das vantagens competitivas e sustentáveis da nossa malha e do nosso modelo de negócios", disse John Rodgerson, CEO da Azul, em comunicado.

AZUL (AZUL4): + 6,15%

GOL (GOLL4): + 5,86%