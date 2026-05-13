Ibovespa perde os 180 mil pontos e dólar ultrapassa R$ 4,90: o que faz preço hoje?

Ibovespa: mercado também acompanha a divulgação de relatórios do setor de petróleo. (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Invest
Publicado em 13 de maio de 2026 às 10h54.
O Ibovespa cai 0,33%, a 179,7 mil pontos, na abertura do mercado desta quarta-feira, 13, após fechar o último pregão com queda de 0,86%. As ações se movimentam sob o pano de fundo de indicadores econômicos tanto domésticos quanto estrangeiros. O dólar comercial subia 0,62%, a 4,92 reais, enquanto o petróleo caía 0,40% por volta das 10h40 (no horário de Brasília).
As ações da Vale subiam 0,50%, a R$ 83,65. Em contrapartida, os papéis preferenciais da Petrobras recuavam 1,05%, a R$ 45,21, e os ordinários -0,74%. O Bradesco e a Axia Energia também estavam no vermelho, com queda de 0,78% e 1,27%, respectivamente, no período. Do lado positivo, a Cury avançava 5,23% e a Cyrela, 2,34%.
A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada às 9 horas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que as vendas do comércio nacional cresceram 0,5% em março, na base mensal, renovando recorde na série histórica e alta pelo terceiro mês seguido, em meio a um varejo aquecido.
Já os preços ao produtor dos EUA vieram acima do esperado em abril, com alta de 1,4%, impactados por preços maiores do petróleo e da energia decorrentes das tensões no Oriente Médio. A expectativa para o indicador, até então, era de alta de 0,5%. O percentual, porém, é o maior desde o início de 2022, segundo a Reuters.
Com os mercados operando sem direção única hoje e um alerta emitido pela Agência Internacional de Energia (IEA, em inglês) sobre a deterioração rápida das reservas mundiais de petróleo, investidores acompanham os desdobramentos da guerra no Irã e aguardam o encontro entre o presidente dos EUA Donald Trump e o presidente da China Xi Jinping, marcado para os próximos dias em Pequim.
O barril do Brent recuava 0,2%, para US$ 107,57, enquanto o West Texas Intermediate (WTI, em inglês) caía 0,23%, a US$ 102,41. Apesar da acomodação nesta manhã, o mercado continua pressionado pela interrupção do fluxo no Estreito de Ormuz, rota por onde passa grande parte da oferta mundial da commodity e do gás natural.
Analistas seguem alertando para a forte volatilidade no setor de energia. A IEA informou, inclusive, que a oferta global do petróleo não deve atender completamente à demanda neste ano.
O avanço dos preços também começa a gerar efeitos mais amplos sobre a economia dos Estados Unidos. Dados recentes mostraram aceleração da inflação nos EUA pelo segundo mês consecutivo, reforçando a percepção de que o banco central estadunidense Federal Reserve (Fed) deve manter os juros elevados por mais tempo.
Em Wall Street, os índices futuros operam mistos nesta manhã. Enquanto o índice Dow Jones recuava 0,4%, pressionado por ações mais sensíveis à atividade econômica, o Nasdaq avançava 0,2%, sustentado pelo desempenho das empresas de tecnologia e semicondutores.
Os números aumentaram a cautela em relação à trajetória dos juros dos EUA, especialmente em um cenário de petróleo elevado por causa da guerra. O avanço dos custos de energia tem alimentado preocupações de que a pressão inflacionária continue chegando ao consumidor nos próximos meses, de acordo com a CNBC.
Ações ligadas à inteligência artificial voltaram a sustentar o mercado de tecnologia. Os papéis da Nvidia subiam mais de 1%, enquanto AMD avançava cerca de 1% e Micron Technology disparava mais de 5%. O ETF de semicondutores VanEck Semiconductor também operava em alta.
Na Europa, as bolsas operam em alta após as perdas da sessão anterior. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,4%, com apoio do setor de tecnologia e da recuperação parcial dos mercados de renda fixa britânicos.
Mas os investidores seguem atentos à crise política no Reino Unido, depois que a liderança do primeiro-ministro Keir Starmer voltou a ser questionada dentro do Partido Trabalhista. Os rendimentos dos títulos públicos britânicos chegaram a disparar na terça-feira, 12, mas devolveram parte do movimento nesta manhã.
Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única. O índice Kospi, da Coreia do Sul, saltou 2,63%, enquanto o Nikkei, do Japão, avançou 0,84%. Na China, o CSI 300 subiu 1,02%, com investidores monitorando as negociações entre Washington e Pequim, bem como os possíveis impactos da guerra sobre o comércio global.