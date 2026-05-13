Ibovespa perde os 180 mil pontos e dólar ultrapassa R$ 4,90: o que faz preço hoje?

O Ibovespa cai 0,33%, a 179,7 mil pontos, na abertura do mercado desta quarta-feira, 13, após fechar o último pregão com queda de 0,86%. As ações se movimentam sob o pano de fundo de indicadores econômicos tanto domésticos quanto estrangeiros. O dólar comercial subia 0,62%, a 4,92 reais, enquanto o petróleo caía 0,40% por volta das 10h40 (no horário de Brasília).

As ações da Vale subiam 0,50%, a R$ 83,65. Em contrapartida, os papéis preferenciais da Petrobras recuavam 1,05%, a R$ 45,21, e os ordinários -0,74%. O Bradesco e a Axia Energia também estavam no vermelho, com queda de 0,78% e 1,27%, respectivamente, no período. Do lado positivo, a Cury avançava 5,23% e a Cyrela, 2,34%.

A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada às 9 horas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostrou que as vendas do comércio nacional cresceram 0,5% em março, na base mensal, renovando recorde na série histórica e alta pelo terceiro mês seguido, em meio a um varejo aquecido.

Já os preços ao produtor dos EUA vieram acima do esperado em abril, com alta de 1,4%, impactados por preços maiores do petróleo e da energia decorrentes das tensões no Oriente Médio. A expectativa para o indicador, até então, era de alta de 0,5%. O percentual, porém, é o maior desde o início de 2022, segundo a Reuters.

Com os mercados operando sem direção única hoje e um alerta emitido pela Agência Internacional de Energia (IEA, em inglês) sobre a deterioração rápida das reservas mundiais de petróleo, investidores acompanham os desdobramentos da guerra no Irã e aguardam o encontro entre o presidente dos EUA Donald Trump e o presidente da China Xi Jinping, marcado para os próximos dias em Pequim.

Petróleo perde força, mas se mantém alto

O barril do Brent recuava 0,2%, para US$ 107,57, enquanto o West Texas Intermediate (WTI, em inglês) caía 0,23%, a US$ 102,41. Apesar da acomodação nesta manhã, o mercado continua pressionado pela interrupção do fluxo no Estreito de Ormuz, rota por onde passa grande parte da oferta mundial da commodity e do gás natural.

Analistas seguem alertando para a forte volatilidade no setor de energia. A IEA informou, inclusive, que a oferta global do petróleo não deve atender completamente à demanda neste ano.

O avanço dos preços também começa a gerar efeitos mais amplos sobre a economia dos Estados Unidos. Dados recentes mostraram aceleração da inflação nos EUA pelo segundo mês consecutivo, reforçando a percepção de que o banco central estadunidense Federal Reserve (Fed) deve manter os juros elevados por mais tempo.

Ações de IA impulsionam índices nos EUA

Em Wall Street, os índices futuros operam mistos nesta manhã. Enquanto o índice Dow Jones recuava 0,4%, pressionado por ações mais sensíveis à atividade econômica, o Nasdaq avançava 0,2%, sustentado pelo desempenho das empresas de tecnologia e semicondutores.

Os números aumentaram a cautela em relação à trajetória dos juros dos EUA, especialmente em um cenário de petróleo elevado por causa da guerra. O avanço dos custos de energia tem alimentado preocupações de que a pressão inflacionária continue chegando ao consumidor nos próximos meses, de acordo com a CNBC.

Ações ligadas à inteligência artificial voltaram a sustentar o mercado de tecnologia. Os papéis da Nvidia subiam mais de 1%, enquanto AMD avançava cerca de 1% e Micron Technology disparava mais de 5%. O ETF de semicondutores VanEck Semiconductor também operava em alta.

Bolsas da Europa avançam com tecnologia

Na Europa, as bolsas operam em alta após as perdas da sessão anterior. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,4%, com apoio do setor de tecnologia e da recuperação parcial dos mercados de renda fixa britânicos.

Mas os investidores seguem atentos à crise política no Reino Unido, depois que a liderança do primeiro-ministro Keir Starmer voltou a ser questionada dentro do Partido Trabalhista. Os rendimentos dos títulos públicos britânicos chegaram a disparar na terça-feira, 12, mas devolveram parte do movimento nesta manhã.

Mercados asiáticos fecham sem direção única

Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única. O índice Kospi, da Coreia do Sul, saltou 2,63%, enquanto o Nikkei, do Japão, avançou 0,84%. Na China, o CSI 300 subiu 1,02%, com investidores monitorando as negociações entre Washington e Pequim, bem como os possíveis impactos da guerra sobre o comércio global.