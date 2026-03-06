Ibovespa perde os 180 mil pontos e dólar oscila ao redor dos R$ 5,30

O Ibovespa virou para queda na manhã desta sexta-feira, 6, após abrir o pregão próximo da estabilidade. Às 11h12, o principal índice acionário da B3 recuava 0,85%, aos 178.928 pontos.

O movimento reforça o tom negativo da semana para a bolsa brasileira. Entre o fechamento da última sexta-feira, 27, e o encerramento de quinta-feira, 5, o índice já acumulava perda de 4,61%, caminhando para registrar o pior desempenho semanal do ano.

A queda ocorre mesmo com o avanço das ações da Petrobras, que acompanham a alta do petróleo no mercado internacional. Por volta do mesmo horário, tanto os papéis ordinários (PETR3) quanto os preferenciais (PETR4) subiam mais de 2%.

O principal peso sobre o índice volta a vir das blue chips. As ações da Vale (VALE3) recuam pela sexta sessão consecutiva. Após a queda de mais de 3% registrada na véspera, os papéis da mineradora caíam 1,06% nesta manhã. Os grandes bancos também pressionam o índice, com destaque para o Itaú (ITUB4), cujas ações recuavam 1,10%.

No câmbio, o dólar também mudou de direção. Depois de abri em alta para na sequênca cair no início da manhã, a moeda americana voltou a subir. Às 11h08, avançava 0,38% frente ao real, cotada a R$ 5,308.

Irã e payroll no radar

No radar dos investidores, o cenário geopolítico continua sendo um dos principais fatores de atenção. O desarranjo no setor de energia, especialmente nos preços do petróleo, diante dos conflitos no Oriente Médio, segue pressionando os mercados globais e tende a afetar também os ativos domésticos.

Com novos ataques na região e o Estreito de Ormuz totalmente fechado, a percepção de risco geopolítico permanece elevada, mantendo impacto relevante na formação de preços dos ativos financeiros.

Além disso, investidores reagiram aos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. A economia americana criou 92 mil empregos em fevereiro, segundo o relatório conhecido como payroll, divulgado pelo Departamento do Trabalho.

O resultado surpreendeu negativamente em relação às expectativas de parte do mercado.

A taxa de desemprego também apresentou piora, subindo de 4,3% em janeiro para 4,4% em fevereiro, enquanto a projeção era de estabilidade. Já o salário médio por hora avançou 0,4% no mês, para US$ 37,32, acima da estimativa de alta de 0,3%. Em 12 meses, o indicador acumula avanço de 3,8%.

Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o ponto de vista de política monetária, o número mais fraco e as revisões negativas podem contribuir para reabrir espaço para cortes de juros, especialmente após uma semana em que o mercado havia reduzido significativamente essas apostas.

"Ainda assim, o cenário permanece marcado por elevada incerteza", afirma.

"A escalada do conflito envolvendo o Irã, com potencial impacto sobre preços de energia e inflação global, adiciona um novo elemento de risco ao ambiente macro, deixando o Federal Reserve diante de um quadro mais complexo entre sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho e possíveis pressões inflacionárias vindas do lado geopolítico".